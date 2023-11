Wie Sie den inneren Schweinehund überwinden können

Sich selbst etwas beweisen, das wollte auch unsere Autorin. Und so nahm sie mit dem Rennrad am berüchtigten Sellaronda Bike Day teil, der regelmäßig Radsportfans ins Drei-Regionen-Eck Südtirol lockt – mit 1637 Höhenmetern.

Essen. Sie einer Herausforderung stellen, ein rasender Rollator und ein mysteriöser Schiffsuntergang - das lesen Sie in Ihrer Digitalen Sonntagszeitung.

Gegen den inneren Schweinehund: Sich selbst etwas beweisen, das wollte auch unsere Autorin. Und so nahm sie mit dem Rennrad am berüchtigten Sellaronda Bike Day teil, der regelmäßig Radsportfans ins Drei-Regionen-Eck Südtirol lockt – mit 1637 Höhenmetern. Den spannenden Selbsterfahrungsbericht lesen Sie in Ihrer Digitalen Sonntagszeitung.

Rasen statt Rosten: Weil er auch mit über 90 Jahren in die Natur will, hat ein Tüftler am Bodensee einen Gelände-Rollator mit Elektroantrieb erfunden. Mit seiner Offroad-Gehhilfe hat er viel vor. Zum Zubehör gehören auch Schneeketten.

Trauerorte am Straßenrand: Unfallkreuze sind ein globales Phänomen öffentlicher Erinnerungskultur. Eine neue wissenschaftliche Studie hat interessante Fakten dazu herausgefunden.

Erfinder und Maschinenbauer Gerhart Wissel aus Überlingen fährt mit seiner Erfindung, dem Alpin e-hiker, einen Hang hinauf. Im Hintergrund ist der Bodensee zu sehen. Der 92-Jährige aus Überlingen am Bodensee hat einen Turbo-Rollator für den Wald und die Berge erfunden. Gerhart Wissel kommt mit seinem Gefährt auch steilere Wege hinauf. Foto: Felix Kästle / dpa

Höllenritt im Nordatlantik: 1978 versinkt der deutsche Frachter „München“. Vieles spricht für eine Monsterwelle, die das Schiff mit 28 Menschen an Bord in die Tiefe riss. Hätte die Besatzung gerettet werden können?

Außerdem: Zimtschnecken sind voll im Trend. Mittlerweile gibt es die Röllchen in zig Variationen - mal bio, mal fancy gefüllt. Bei Kunden kommen die kleinen Hefeteigstückchen auch dank der sozialen Medien gut an.

Raketenstart in der Nordsee: Die erste Rakete der deutschen Raumfahrt soll bald aus deutschen Gewässern abheben. Was sich die Industrie vom Geschäft mit dem All verspricht, lesen Sie in Ihrer Sonntagszeitung.

Auf die Länge kommt es an: Wer in diesen Wochen ins Kino geht, sollte sich vorher über die Dauer des Films informieren – und genügend Popcorn bunkern. Der Trend zum überlangen Film scheint Hollywood im Griff zu haben.

Kroatiens schönste Inseln: Vor der adriatischen Ostküste lockt ein Archipel der Naturparadiese mit Traumstränden, viel Historie und Mittelmeerküche. Hier findet jeder seinen perfekten Urlaub. Ein Reisebericht.

Das Motorschiff München war ein deutsches Frachtschiff der Reederei Hapag-Lloyd, das hauptsächlich auf der Nordatlantik-Route zwischen europäischen (vor allem Rotterdam und Bremen/Bremerhaven) und nordamerikanischen Häfen (vor allem Baltimore, Savannah und New Orleans) eingesetzt wurde. Ihr Heimathafen war Bremen. Die München sank während eines Sturms im Dezember 1978 nördlich der Azoren. Foto: Hapag-LLoyd AG / Hapag-Lloyd AG

Rikscha für den Hausgebrauch: Unterwegs mit dem Sitzbank-Bike. Das Gegenteil von leicht und handlich ist dieses Lastenrad aus Stuttgart. Es tritt dafür als Personentransporter an: Bis zu 100 Kilo dürfen Mitfahrende des Passenger Bikes von Mäx Mäleon wiegen. Wir haben es getestet.

Der nicht so leichte Umgang mit Autismus: Geräusche, Umarmungen, bei autistischen Erkrankungen sollte man unbedingt Regeln einhalten: Tipps für Angehörige von Betroffenen und für Außenstehende.

Gut versteckt, Tierisches in veganen Lebensmitteln: Wer im Supermarkt nach veganen oder vegetarischen Lebensmitteln sucht, kann sich als erste Orientierungshilfe nach Gütesiegeln richten, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Die Kennzeichen werden nicht von staatlichen Institutionen vergeben, beinhalten aber europaweit einheitliche Kriterien.

Dazu, wie immer, jede Menge aktuelle Nachrichten und Reportagen aus der Region, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und: ein ganz dickes Sportpaket mit Berichten aus der Fußball-Bundesliga und vielen anderen tollen Geschichten.

