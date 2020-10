Düsseldorf. „Unmöglich“, sagt eine 70-Jährige Duisburgerin, sei gewesen, was sie erlebte, nachdem sie am Sonntag am Düsseldorfer Flughafen gelandet war.

Wie „Heringe in einer Büchse“ hätten sie die Fahrgäste in dem „proppevollen“ Flughafen-Shuttlebus gefühlt, erzählt Judith Niebusch. „Kopf an Kopf, mit höchstens fünf Zentimetern Abstand dazwischen. Und das in Zeiten von Corona! Unmöglich!“

Die 70-Jährige aus Duisburg war am Sonntagmittag nach einem Urlaub auf Ischia am Düsseldorfer Flughafen gelandet. Per Bahn wollte sie weiter heim reisen, nach Duisburg. Gleich nach der Landung ärgerte sie sich ein erstes Mal – weil man ihr den Corona-Test am Flughafen verweigerte. „Ich weiß, dass die italienische Insel nicht zu den Risikogebieten gehört, wollte aber auf Nummer Sicher gehen“, berichtet Niebusch. Man verwies sie an den Hausarzt.

„Als der Bus kam, wartete schon eine richtige Menschentraube“

Nächstes Ärgernis: der Skytrain, der sie zum Flughafen-Bahnhof bringen sollte. „Außer Betrieb“, stand auf den Schildern am Abfahrtsgleis. Und dass es Busse gebe, die die Passagiere zum Bahnhof bringen würden. Judith Niebusch trug ihre Koffer zur Bushaltestelle. „Und dann stand ich da und stand und stand. Es kamen immer mehr Menschen, aber kein Bus.“ Der sei erst erschienen, als sich bereits eine „richtige Traube“ gebildet habe. 20 Minuten habe sie warten müssen, schätzt Niebusch.

Als alle gleichzeitig ins Innere drängten, habe sie Angst bekommen, berichtet die 70-Jährige. Und beim Fahrer nachgefragt, wann wohl der nächste Bus komme. Doch der habe nur mit den Schultern gezuckt. Also stieg auch sie ein, fürchtend, dass der nächste Bus wohl nicht leerer sein werde.

„Die Menschen trugen zwar alle eine Maske, aber an Abstand halten war nicht zu denken“, erzählt Niebusch. Sie habe sich „extrem unwohl gefühlt, zumal viele Passagiere dabei waren, die eben doch aus Risikogebieten zurückgekehrt waren“. Geschätzte zehn Minuten habe sie „eingepfercht“ im Bus verbracht.

Taktung nach Passagieraufkommen – aus Spargründen

15 Minuten sogar dauert die Fahrt zwischen Terminal und IC-Bahnhof, erklärte Flughafen-Sprecher Christian Hinkel am Montag auf Anfrage der WAZ. Und tatsächlich verkehrt der Skytrain derzeit nicht so häufig wie vor der Pandemie. Sonntags würden ihn grundsätzlich Busse ersetzen. „Wir versuchen, die Taktung je nach Passagieraufkommen anzupassen“, erklärt Hinkel – was aber leider nicht immer „in der notwendig kurzen Zeit machbar“ sei.

Hinkel bedauert, dass man der Passagierin Unannehmlichkeiten bereitet habe, verweist aber auf die aktuell schwierige Lage. Der Flughafen müsse derzeit „sämtliche Möglichkeiten zur Liquiditätssicherung“ ausschöpfen, um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Airport abzufedern. Der Flughafen-Sprecher spricht von einem „Spagat zwischen Kosteneinsparung und Weiterführung sicherer Prozesse bei niederem Passagier- und Verkehrsaufkommen“. Im Übrigen: Gelte der Mund-Nasen-Schutz nach der Corona-Schutzverordnung des Landes als „hinreichende Maßnahme“ gelte, wenn der gebotene Mindestabstand nicht eingehalten werden könne.

Flughafen entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten

Als Judith Niebusch am Montag selbst beim Flughafen anrief, und ihm „Blauäugigkeit“ angesichts der Pandemie vorwarf, habe man sich tatsächlich sehr freundlich entschuldigt, berichtet die Duisburgerin. „Aber was nützt mir das, wenn ich wirklich an Covid-19 erkranke?“ Tochter und Enkeln hat die 70-Jährige zur Sicherheit erst einmal ein Besuchsverbot erteilt. Vorerst nur, bis das Testergebnis des Hausarzts vorliegt.