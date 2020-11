Charles Darwin hatte Angst vor Reisen und anderen Menschen, was unvorteilhaft ist, wenn man an Bord eines Schiffes der Entstehung der Arten hinterher reist. Barbara Streisand, so heißt es, konnte jahrelang nicht auftreten, weil sie einmal im Text einen Hänger hatte. Goethe, Fontane, Vivaldi: Als Mensch mit Angststörung ist man nur in der allerbesten Gesellschaft.

Psychologen der Ruhr-Universität Bochum bieten nun ein eintägiges und kostenfreies Großgruppentraining an, um über solche sozialen Angststörungen zu informieren und sie abzubauen. Und natürlich wird das online passieren. Angesprochen sind Menschen, die sich über die Maßen damit beschäftigen, wie sie in der Öffentlichkeit agieren und welche negativen Reaktionen das bestimmt bei den Mitmenschen hervorruft.

Ängste werden behandlungsbedürftig, wenn sie die Lebensführung einschränken

„Wir beobachten, dass Leute mit sozialer Angststörung sich immer mehr zurückziehen, bis hin zur Depression“, sagt der Projektleiter, Therapeut und Forscher André Wannemüller. Ängste würden dann behandlungsbedürftig, so die Mitarbeiterin und Doktorandin Svenja Schaumburg, „wenn die Lebensführung dadurch eingeschränkt wird“.

Herzklopfen und Erröten kennt fast jeder, der plötzlich im Mittelpunkt einer großen Gruppe steht. Schwierig wird es, wenn jemand, der Vorträge halten muss, sie aus Angst nicht mehr halten kann. Aber es gibt auch dies: Menschen treffen sich nicht mehr mit Freunden aus Angst, sich beim Essen und Trinken zu bekleckern.

In Kleingruppen werden die Teilnehmer den Situationen ausgesetzt, die sie fürchten

Menschen haben Panik vor dem Einkauf, weil sie fürchten, an der Kasse nicht schnell genug ihr Portmonee zu finden. Menschen meiden öffentliche Toiletten: nicht wegen der Hygiene, sondern wegen der Geräusche, die sie dabei produzieren könnten. Dabei sind die Geräusche nicht das Problem – sondern die Angst, was die anderen, die sie hören, von einem halten.

So wie es kein Problem ist, zu erröten. „Gemeinsam ist diesen Ängsten, dass man sich fürchtet, von anderen abgewertet zu werden“, sagt Schaumburg, die Doktorandin. Deshalb ist das Vorgehen bei dem Großgruppentraining das gleiche wie bei anderen Ängsten: In Kleingruppen werden die Teilnehmer solchen Situationen ausgesetzt (nein, Sie müssen nicht pupsen), um zu erfahren, dass die befürchteten Reaktionen gar nicht eintreffen.

„Betroffene gehen mit Betroffenen sehr sensibel und emphatisch um“

Vergangene Therapien zeigten, so Wannemüller, dass „Betroffene mit Betroffenen sehr sensibel und emphatisch umgehen“. Auch Teilnehmer, die nicht souverän auftreten, würden sehen, dass „die anderen nicht lachen oder die Augen verdrehen“. So erinnert er sich an eine Höhenangst-Therapie, auf der die Teilnehmer sich in den Arm nahmen und einander Mut zusprachen, bevor es auf die Feuerwehr-Leiter ging. Bei Sozialphobikern unter sich „ist es unwahrscheinlich, dass jemand darunter ist, der einen Kalauer nach dem nächsten raushaut“.

Aber wir waren ja auch bei Goethe und Vivaldi. Manche Forscher glauben, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen sozialen Phobien und der Schaffenskraft eines Künstlers: Sie hätten solche Ängste „überzufällig“.

Wannemüller hat etwas Ähnliches beobachtet: „Es gibt Menschen, die halten jede Woche drei Vorträge, man denkt, absolute Profis, aber sie machen sich vorher jedes Mal ins Hemd.“ Manche behülfen sich, indem sie ihren Vortrag auswendig lernten, andere trügen Talismane mit sich oder folgten Ritualen vor jedem Auftritt. Deshalb gilt für die Trainingsgruppe: „Bitte unterlassen Sie alles, wovon Sie denken, dass es helfen könnte.“

Das Seminar geht am 14. November über die virtuelle Bühne. Es kostet nichts. Die Teilnehmer müssen sich allerspätestens bis zum 12. November melden und online ein Vorgespräch führen. „Wenn jemand sagt, ich habe diese Probleme, aber am Bildschirm nicht, dann wäre er bei uns fehl am Platz.“ Wer aber während der circa fünf Stunden am 14. November in eine Situation gerät, die er nicht mehr aushalten kann, kann telefonisch bei einer beteiligten Psychologin Hilfe suchen.

Anmeldung zum Großgruppentraining ist möglich per Mail an „fbz-hilfe-bei-sozialer-angst@rub.de“ oder im Internet unter www.kli.psy.ruhr-uni-bochum./de/klipsy/projekte/soziale phobie/