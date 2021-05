Wie eine Mutter mit Drillingen und Schulkind Corona erlebt

Essen. Auf Instagram folgen der Essener Drillings- und Vierfachmama Danica mehr als 61.000 Menschen. Hier verrät sie, was ihr beim Runterkommen hilft.

Zur Begrüßung präsentieren Damian (6) und die Drillinge Lara, Janek und Mina (4) einen wahren Plüschtier-Zoo: Einhörner, Dinosaurier und Löwen werden eiligst aus dem Kinder- ins Wohnzimmer geholt, die Kinder überschlagen sich bei der Imitation der Tierlaute. „Sie sind so aufgeregt“, sagt Mutter Danica fast entschuldigend, „wegen Corona kommt ja kaum noch Besuch zu uns.“

Im Flur hängt eine Magnettafel mit Smileys und den Namen der Kinder. „Das ist unser Anreiz, damit sich die Vier auf Corona testen lassen, bevor es in die Schule oder in die Kita geht.“ Während die Corona-Krise allen Familien viel abverlangt, waren die vergangenen Monate für die 34-Jährige und ihren Mann Martin besonders herausfordernd. Nicht zuletzt, weil neben der kräftezehrenden Betreuung der Drillinge ihr Ältester erst im vergangenen Jahr eingeschult wurde.

„Dieses ewige Hin und Her macht die Kinder mürbe“

„Ich unterstütze Damian nach Kräften. Aber ich bin keine Lehrerin und habe natürlich Angst, dass er den Anschluss verliert oder den Unterrichtsstoff nicht so aufnimmt, wie er das in der Schule könnte“, spricht Danica wohl vielen Eltern aus der Seele. Sie sorge sich, da der Sechsjährige nie einen echten Schulalltag kennengelernt habe. „Dieses ewige Hin und Her macht die Kinder mürbe“, beobachtet die Mutter.

Ihr Mann als Software-Entwickler im Homeoffice, die Vierjährigen ohne Kita zu Hause, der Sechsjährige grübelnd über den Homeschooling-Aufgaben: „Das hat uns natürlich alle gestresst, das ging einfach nicht. Als alles zu war im Winter, ist meine Mutter zeitweise hier eingezogen, um uns zu unterstützen“, erinnert sich Danica Harwardt an die härteste Coronazeit.

Was hilft? Metal und Sport, am liebsten beides in Kombination

Zu Beginn der Coronakrise sei das noch anders gewesen: „Das Wetter war gut, wir waren viel draußen im Garten. Dann kam der Winter und so langsam können wir nicht mehr“, sagt Danica Harwardt, die vor allem die so wichtigen kleinen Momente vermisst, die sie ganz für sich hat. Was ihr beim Runterkommen helfe? „Musik, am liebsten Metal. Und Sport. Und am besten beides in Kombination“, antwortet die Vierfach-Mutter und lacht.

Bestes Mittel gegen den Corona-Koller sind Ausflüge in die Natur. Foto: Danica Harwardt / Getthetriplets

Dinge liegen zu lassen, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und vor allem Hilfe anzunehmen: All das seien Tipps, die sie schon vor der Corona-Krise bei der Bewältigung ihres XXL-Familienalltags beherzigt habe. „Vor allem Mütter setzen sich viel zu sehr unter Stress, allem und jedem gerecht zu werden. Dabei zerreißt es einen nur selbst. Corona hat mich eher darin bestärkt, mal alle Fünf gerade sein zu lassen“, sagt Danica.

Auf ihrem Instragram-Kanal „Getthetriplets“ folgen der Mutter mehr als 61.000 Menschen

Über ihren stressigen vor allem aber schönen Familienalltag berichtet die Essenerin regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal „Getthetriples“, auf dem ihr mittlerweile mehr als 61.000 Menschen folgen.

„Ursprünglich hatte ich den Kanal vor allem für unsere Familie ins Leben gerufen, um sie schon während der Schwangerschaft über die Entwicklung der Drillinge auf dem Laufenden zu halten“, erinnert sie sich. Sie selbst habe damals online kaum Informationen aus erster Hand über das Leben mit Drillingen gefunden – und will mit ihrem Kanal authentische Einblicke in das Leben einer ungewöhnlichen Großfamilie geben.

Dass es nicht immer einfach war und ist, daraus macht die 34-Jährige keinen Hehl. „Vor allem die Suche nach einem neuen Zuhause hat uns damals fertig gemacht. Anfangs haben wir nur Absagen kassiert als wir erwähnt haben, mit wie vielen Kindern wir einziehen.“ Im ländlichen Essener Stadtteil Burgaltendorf wurden die Sechs schließlich fündig. Dort fanden sie ein kuscheliges Zuhause mit einem riesigen Garten zum Spielen für die Kinder. „Den Luxus eines eigenen Kinderzimmers gibt es eben nicht - das stört die Vier aber auch noch nicht, ganz im Gegenteil“, weiß Danica Harwardt.

Empfehlung gerade an Mehrlingseltern: Sich früh um Hilfen bemühen

Danica und Martin Harwardt mit ihren Drillingen, die im Dezember 2016 zur Welt kamen. Foto: Danica Harwardt / Getthetriplets

Auch finanziell bedeutete die Drillingsnachricht eine Belastung für die Familie. „Ich habe damals von der Diakonie bis hin zum Jugendamt alle angeschrieben, um Hilfe zu bekommen. Und das hat meistens auch funktioniert, wir sind super unterstützt worden. Auch das empfehle ich werdenden Mehrlingseltern häufig – sich früh um Hilfen zu kümmern, dafür sollte sich niemand schämen müssen, im Gegenteil.“

Danica Harwardt hing ihren Beruf als Screen-Designerin an den Nagel und hat sich mit ihrem Instragram-Kanal mittlerweile ein eigenes Standbein aufgebaut. Dort wirbt sie manchmal für Produkte, vor allem aber für mehr „Selbstliebe“ und Akzeptanz, gerade unter Frauen. Die 34-Jährige hat keine Scheu, ihren von den Geburten gezeichneten nackten Bauch zu zeigen oder ungefiltert über „dreifach geballten Trotzphasen-Terror und exzessive Wackelzahnpubertät“ zu schreiben. Denn mehr Gelassenheit – nicht nur in Krisenzeiten – erreiche man vor allem mit einem Trick: „Wenn man sich und andere nicht ständig bewertet.“

