Eine Frau kämpft bei einer Sturmböe in Köln mit ihrem Schirm. (Archivfoto)

Wetter Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen am Dienstag in NRW

Essen/Düsseldorf. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Sturm am Dienstag. Die Sturmböen könnten eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erreichen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Dienstag vor Sturmböen in Nordrhein-Westfalen. In der Zeit von 6 bis 16 Uhr würden Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Stundenkilometern erwartet, berichtete der DWD am Montagabend.

In Schauer-Nähe müsse mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern gerechnet werden. Es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, erklärte der DWD.

Die Feuerwehr Düsseldorf twitterte mit Verweis auf die Warnung des DWD: „Also morgen aufgepasst wenn es nach draußen geht. Wir sind bereit für den #EinsatzfuerDuesseldorf.“ (dpa)