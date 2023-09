Starkregen sorgt im Sommer teils für heftige Überschwemmungen. Was versteht man unter Starkregen, wie entsteht er und was ist der Unterschied zu Dauerregen?

Essen. Seit dem frühen Dienstagmorgen ziehen Gewitter über NRW - teilweise mit Starkregen, Sturm und Hagel. Es kommt immer wieder zu lokalen Unwettern.

Gewitter in NRW: Seit dem frühen Dienstagmorgen ist es ungemütlich in NRW.

Die Temperaturen in NRW haben sich merklich abgekühlt.

Gewitter in NRW: Das ist die Vorhersage für die nächsten Stunden.

Seit dem frühen Dienstagmorgen ziehen Gewitter und Regen über NRW. "Nordrhein-Westfalen gerät zunehmend in den Einflussbereich der Ausläufer eines nach Norwegen ziehenden Tiefs", erklärt der Deutsche Wetterdienst.

Gewitter ziehen am Dienstag über NRW, teilweise mit lokalen Unwettern. (Symbolbild) Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Für viele Teile des Bundeslandes gilt am Morgen eine Vorwarnung vor Gewittern. Vor in der Spitze bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde warnt der Deutsche Wetterdienst am Morgen - vor allem im Norden und Nordwesten NRWs. Auch in NRW gehören Extreme mittlerweile zum Wetter-Alltag.

Gewitter in NRW: So ziehen die Unwetter über das Bundesland

In Bocholt schlug am Morgen in gleich zwei Häusern der Blitz ein. In einem Fall entstand ein Dachstuhlbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde.

In Dinslaken steht die B8 unter Wasser. Autofahrerinnen und Autofahrer sind angehalten, die Strecke zu umfahren.

Gewitter in NRW: Am Nachmittag wird es ungemütlich

Gegen Nachmittag dann soll sich das Wetter vorerst beruhigen, ehe es ab dem späten Nachmittag dann erneut ungemütlich wird mit "erneut auflebender Gewitteraktivität". Dann kann es vor allem im Südosten zu schwereren Unwettern kommen, mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Die Temperaturen am Dienstag liegen zwischen 23 und 27 Grad.

Autofahrer mussten - auch an der Grenze des Bundeslandes - mit teils sehr nassen Straßen rechnen: Bei einem Unfall wegen extremen Aquaplanings auf der Autobahn 1 nahe Osnabrück hat ein 54 Jahre alter Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. In Lebensgefahr sei er nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Wagen des Mannes aus Versmold (NRW) sei von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben.

Auch in der Nacht zu Mittwoch kann es dann zu lokalen Gewittern kommen. Diese klingen dann erst zu Mittwochmorgen langsam ab. Die Temperaturen in der Nacht fallen auf 13 bis 17 Grad.

In den letzten Jahren oft 30-Grad-Tage im September

In den vergangenen zehn Jahren seien heiße Tage mit mehr als 30 Grad im September recht regelmäßig aufgetreten, sagte die Meteorologin. Davor seien sie deutlich seltener vorgekommen. Die längste Folge an heißen Septembertagen habe es bisher im Jahr 2016 gegeben. (mit dpa)

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr