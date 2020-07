Wetter: Neue Woche bringt Regen, Gewitter und Wind

Die Sonne geht in Duisburg hinter einem Feld von Sonnenblumen unter. Wolken und Sonne wechseln sich auch in der kommenden Woche ab.

Essen. Aprilwetter im Juli: Das Wetter hat in dieser Woche alles zu bieten. Es gibt Regen, Gewitter und stürmische Böen. Nachts wird es kühl.

Die neue Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit einer Kaltfront und kühler Meeresluft. Das sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Montagmorgen in Essen.

Im Tagesverlauf sollten sich am Montag bei Temperaturen von 18 bis 22 Grad Schauer und Gewitter ausbreiten. Für die Jahreszeit sei es zudem „ungewöhnlich windig“, so der DWD-Experte. Stürmische Böen seien möglich. In der Nacht sei es demnach mit neun bis 14 Grad kühl.

Dienstag bleibt es meist trocken

Der Dienstag ist laut DWD dann freundlicher - allerdings mit dichten Wolkenfeldern. Es bleibe aber überwiegend trocken mit Temperaturen bis 21 Grad. Zeitweise gebe es heitere Abschnitte. Im Wochenverlauf sei dann am Mittwoch und Donnerstag wieder mit wenig Sonne und Regen zu rechnen. (dpa)