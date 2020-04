Wetter in NRW wird frühsommerlich – bis zu 20 Grad möglich

Essen. Die Woche endet kühl, doch die Menschen in NRW können sich freuen: Es wird wärmer. Am Sonntag sind 20 Grad möglich. Die weiteren Aussichten hier.

Das Wetter der vergangenen Tage war in NRW ja bereits überwiegend freundlich. Jetzt steigen auch die Temperaturen: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind am Sonntag Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad zu erwarten. In den etwas höheren Lagen sind immerhin 15 Grad drin.

Der Freitag startet noch vielerorts stark bewölkt und vereinzeltem Regen bei 9 bis 12 Grad. Am Samstag zeigt sich die Sonne schon etwas länger, es bleibt aber mild mit 11 bis 14 Grad.

Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter freundlich, es wird sogar noch ein wenig wärmer. In seiner deutschlandweiten Zehn-Tage-Vorhersage prognostiziert der DWD Temperaturen in einigen Regionen bis zu 25 Grad in der Spitze.

Ungeachtet des schönen Wetters gelten in NRW weiter Ausgangsbeschränkungen: Spielplätze und Restaurants sind wegen Corona dicht. Die Landesregierung fordert die Bürger weiter auf: Bleibt zuhause! (red)

