Prognosen Wetter in NRW wird frühlingshafter – 17 Grad am Mittwoch?

Essen. Das Wetter in NRW soll Prognosen zufolge zur Wochenmitte frühlingshaft werden. Stellenweise sollen bis zu 17 Grad erreicht werden.

Die Temperaturen in NRW sollen in den kommenden Tagen steigen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Mittwoch stellenweise bis zu 17 Grad möglich. Die Aussichten im Detail:

Montag: Die Woche beginnt überwiegend bewölkt, ab und zu ist leichter Regen möglich. Die Temperaturen liegen in der Spitze zwischen 6 und 9 Grad, im Bergland maximal 6 Grad.

Dienstag: Auch der Dienstag ist zumeist bewölkt, Regen ist aber nicht zu erwarten. Es wird deutlich milder mit Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad, in höheren Lagen zwischen 8 und 10 Grad.

Mittwoch: Der Mittwoch wird noch etwas wärmer – zwischen 14 Grad in Ostwestfalen und bis 17 Grad am Rhein. Wie am Vortag soll es trocken bleiben.

Vorsichtige Prognose: In der kommenden Woche wird es noch wärmer

Donnerstag: Die Temperaturen gehen am Donnerstag voraussichtlich wieder etwas zurück: Höchstwerte zwischen 13 und 15 Grad, 11 Grad im Bergland. Dazu ist vereinzelt mit Niederschlag zu rechnen.

Weitere Aussichten: Dem Zehn-Tage-Trend des DWD zufolge ist am Wochenende wieder verstärkt Regen zu rechnen, dazu wird es voraussichtlich etwas kühler. Für Düsseldorf sieht die Prognose am Samstag Tiefstwerten von 5 bis 10 Grad vor.

Zum Start der kommenden Woche wird es voraussichtlich aber wieder wärmer. Am Montag (29. März) oder Dienstag könnte die 20-Grad-Marke erreicht werden. Diese Prognosen sind aber noch recht ungenau und mit Vorsicht zu genießen. (red)