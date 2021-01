Wetter in NRW: Stürmische Böen und neuer Schnee

Symbolbild. Auch am Freitagmorgen kann es in NRW stürmisch werden.

Essen. Eine kleine Sturmfront ist am Donnerstagmorgen über NRW gefegt. Freitagmorgen kann es erneut stürmisch werden und danach wird es winterlich.

Sturmböen bis knapp unter 100 Stundenkilometer sind am Donnerstagmorgen über NRW gefegt. Der Sturm von Westen her brachte auch deutlich kühlere Temperaturen mit.

Die höchsten Windgeschwindigkeiten wurden am frühen Morgen am Flughafen Münster/Osnabrück (98 Stundenkilometer), in Ahaus (95 Km/h) und Düsseldorf (93 Km/h) gemessen, sagte Bernd Huffing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen auf Nachfrage.

Neuer Schnee am Wochenende

Die Temperaturen haben sich abgekühlt, bleiben am Donnerstag aber im Flachland deutlich über dem Gefrierpunkt, heißt es beim DWD: 6 bis 8 Grad kann es im Tagesverlauf warm werden. "Vor der Sturmfront hatten wir bis zu 12 Grad Celsius gemessen", sagte Huffing.

Die Aussichten für die kommenden Tage sind hingegen winterlich: In Eifel, Sauer- oder Siegerland wird am Wochenende neuer Schnee erwartet. Oberhalb von 600 Metern können bis zu 15 Zentimeter dazukommen. Stand Donnerstagmorgen wurden laut DWD auf dem Kahlen Asten noch 30 Zentimeter Schneedecke gemessen.

Freitagmorgen wird es erneut stürmisch

Am Freitagmorgen soll es erneut stürmisch werden in NRW, sagt Huffing. "Der Wind wird möglicherweise nicht mehr ganz so stark wie an diesem Donnerstagmorgen", meint der Meteorologe. Windgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern seien möglich, "vielleicht auch mehr".

Von Freitagmittag bis in den Montag hinein würde dann wieder weitgehend Winterwetter herrschen mit Niederschlag. Im Flachland sei tagsüber mit Schneeregen zu rechnen, nachts kann sich auch eine Schneedecke bilden, die jedoch tagsüber wieder abtauen wird. Die Temperaturen bleiben in den Mittelgebirgen am Wochenende auch tagsüber unter dem Gefrierpunkt, im Flachland leicht darüber, hieß es beim DWD. (dae)