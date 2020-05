Wetter in NRW: Sommerliche Aussichten und wenig Regen

Rhein und Ruhr. Große Teile in NRW erwarten in der kommenden Woche sommerliches Wetter. Die Temperaturen klettern auf über 20 Grad, nur vereinzelt gibt es Regen.

Sommerliches und warmes Wetter erwartet die meisten Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen. Am Montag sei es überwiegend heiter und trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen in Essen. Besonders im Südwesten gebe es viel Sonnenschein. Die Temperaturen liegen demnach bei 23 bis 25 Grad.

Lediglich in der Nordhälfte sei es zu Wochenbeginn immer mal wieder wolkig. Auch ein paar Tropfen seien hier und da möglich. Zudem wird es dort laut DWD mit etwa 21 bis 23 Grad auch etwas kühler. Am Dienstag sei es in der Nordhälfte und in Ostwestfalen zeitweise sogar stark bewölkt und regnerisch.

Wetter in NRW: Erster Sommertag in der Fläche

Spätestens der Donnerstag werde dann aber „der erste Sommertag in der Fläche“, so der Meteorologe. Die Temperaturen steigen bis dahin kontinuierlich an und erreichen schließlich sommerlich warme 26 bis 28 Grad - am Rhein sogar bis zu 29 Grad.

Pünktlich zu den sommerlichen Aussichten dürfen auch die Freibäder in NRW am Mittwoch öffnen. Und auch die ersten Freizeitparks in der Region öffnen nach der Corona-Krise wieder ihre Tore. (dpa)