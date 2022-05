Unwetterwarnung vor schweren Gewittern und Starkregen

Essen. Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstagabend eine Unwetterwarnung herausgegeben. Betroffen sind Teile des Ruhrgebiets und des Niederrheins.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstagabend eine Unwetterwarnung heraus gegeben. Neben heftigen Gewittern ist auch Starkregen mit Regenmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter möglich. Außerdem warnen die Meteorologen vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 55 Stundenkilometer.

Betroffen sind laut Warn-App Nina folgende Städte und Regionen (*):

Bottrop

Duisburg-Nord

Oberhausen

Voerde

Dinslaken

Schermbeck

Alpen

Rheinberg

Hünxe

Wesel

Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Menschen in den betroffenen Regionen sollten den Aufenthalt im Freien vermeiden. Die akute Unwetterwarnung gilt zunächst nur bis 22 Uhr. Schon in der Nacht sollen die Gewitter wieder abklingen.

Auch zum Muttertag sind Schauer und Gewitter möglich

Am Sonntag bleibt das Wetter zunächst unbeständig, wie der Deutsche Wetterdienst WD weiter mitteilte. Dabei fließe trockenere und etwas kühlerere Luft nach Nordrhein-Westfalen. Es wird wolkig, teilweise auch stark bewölkt. Im Sauerland und im Siegerland bleibt es überwiegend trocken, ab dem Mittag kann es zu einzelnen Schauern und kurzen Gewittern kommen. Am Nachmittag wird es heiter und sonnig mit Temperaturen zwischen 18 Grad in Ostwestfalen, 21 Grad in der Kölner Bucht und 14 bis 17 Grad in Hochlagen.

Die Nacht zu Montag bleibt niederschlagsfrei mit Temperaturen von acht bis vier Grad. Tagsüber wird es trocken und sonnig mit Temperaturen von bis zu 25 Grad. Ab nächsten Donnerstag dürfte die Wetterlage aber auch die Gewittergefahr steigern, hieß es beim DWD. (dpa)

(*) In einer ersten Warnung wurde auch in Herten, Essen-Nord, Marl, Gelsenkirchen, Gladbeck und Dorsten vor "markantem Wetter" mit heftigem Gewitter gewarnt. Diese Warnung wurde mittlerweile aufgehoben.

