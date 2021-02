Wetter in NRW: Wann wird es wieder wärmer?

Noch liegt eine zentimeterdicker Schnee, wie hier im Hiesfelder Wald in Oberhausen. In der kommenden Woche sind in NRW mildere Temperaturen angesagt.

Essen. Kräftig geschneit hat es seit ein paar Tagen nicht mehr. Damit der Schnee schmilzt, muss es aber wärmer werden. Die Wetteraussichten für NRW.

Es war eine außergewöhnliche Woche in NRW: Während sich Kinder über die plötzlichen Rodelbahnen freuen konnten, steckten auf der A2 Lkw-Fahrer über Nacht fest.

Geschneit hat es seit ein paar Tagen zwar kaum noch, aber noch immer herrschen Minusgrade, sodass der Schnee nicht schmilzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der kommenden mit etwas milderen Temperaturen.

Wetter in NRW – Die Prognose im Detail

In der Nacht zum Samstag wird es dem DWD zufolge in NRW noch einmal richtig kalt: Zwischen -8 und -14 Grad, in Teilen von Westfalen sogar -20 Grad. Es bleibt aber voraussichtlich trocken.

Der Samstag zeigt sich überwiegend sonnig und ohne Niederschlag. Dazu erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen -4 und +1 Grad. Zum Sonntag wird es nachts noch ein wenig kälter zwischen -8 und -18 Grad, in Westfalen örtlich unter -20 Grad.

Auch am Sonntag soll überwiegend die Sonne scheinen, Niederschlag in Form von Regen oder Schnee ist nicht zu erwarten. Die Temperaturen sind etwas höher als am Samstag: Höchstwerte zwischen -2 Grad in Ostwestfalen und +4 Grad im Rheinland. In der Nacht zum Montag reichen die tiefsten Temperaturen von -1 im Rheinland bis -10 Grad im Bergland.

Neue Woche wird etwas milder

Nach dem sonnigen Wochenende bringt der Montag eine Mischung aus Regen und Schnee. Die Temperaturen steigen etwas auf zwischen 0 Grad in Ostwestfalen und im Bergland sowie bis zu 6 Grad auf der westlichen Rheinseite.

Die – derzeit noch etwas ungenauen – Wettermodelle für den Rest der Woche zeigen, dass die Temperaturen in Düsseldorf sich tagsüber vermutlich zwischen 0 und 5 Grad bewegen werden. Im Flachland wäre daher vorerst nicht mit Neuschnee zu rechnen.

