Wetter in NRW: Neuer Schnee, Warnung vor Straßenglätte

Symbolbild. Am Wochenende wird es kalt bis frostig in NRW. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Straßenglätte auch im Flachland, vor allem in den Nächten auf Sonntag und Montag.

Essen. Mit Sturm ist am Wochenende nicht zu rechnen. Am Sonntag kündigt sich Neuschnee an, im Flachland Schneeregen. Vorsicht vor glatten Straßen!

Nach zwei Tagen mit stürmischem Beginn hat sich das Wetter in NRW am Freitag beruhigt. In der Nacht zu Freitag gab es zwar erneut stürmische Böen, sie waren aber deutlich schwächer als am Vormorgen, wo Sturmtief Goran mit bis zu 100 Stundenkilometern Windkraft örtlich den Feuerwehren viel Arbeit gemacht hatte.

"Der Sturm ist durch", hieß es am Freitagmorgen beim Deutschen Wetterdienst in Essen. In der Nacht waren örtlich Windgeschwindigkeiten von bis zu 83 Stundenkilometern gemessen worden, auf dem Kahlen Asten 81 Km/h. "Das war eine Windstärke schwächer als am Donnerstag", sagte DWD-Meteorologin Ines van Hollen am Morgen auf Anfrage.

Wetter am Wochenende wird kühl bis frostig

Die Temperaturen steigen am Freitag tagsüber höchstens bis auf 7 Grad im Flachland, hieß es beim DWD. Nach anfänglichem Regen bleibe es den Rest des Tages trocken.

Samstag und Sonntag wird es kühler, im Flachland steigen die Temperaturen am Samstag höchstens bis auf 6 Grad, am Sonntag bis auf 4 Grad Celsius. In höheren Lagen wie etwa im Sauer- oder Siegerland wird es frostig, die Temperaturen würden dort am Wochenende auch tagsüber den Gefrierpunkt nicht überschreiten.

Während am Samstag Schauer über NRW ziehen, wird für Sonntag in Regionen wie Eifel oder dem Sauerland Schnee vorhergesagt - zwischen 2 und 10 Zentimeter Neuschnee sagt der DWD voraus. Am Donnerstag lag die Schneedecke auf dem Kahlen Asten noch bei etwa 30 Zentimetern.

Der DWD warnt am Wochenende vor glatten Straßen. Insbesondere in den Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag kann es auch im Flachland glatt werden, durch überfrierende Nässe. Schnee sei dort jedoch nicht zu erwarten, höchstens Schneeregen und Schneematsch.

Sturmtief "Goran": Zahlreiche Feuerwehreinsätze in NRW

Der stürmische Wind durch Tief "Goran" hatte am Donnerstag in NRW zahlreiche Feuerwehreinsätze verursacht. So stürzten zum Beispiel im Märkischen Kreis mehrere Bäume um und blockierten Straßen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Duisburg: Ein Baugerüst des Rohbaus der Turnhalle am Steinbart-Gymnasium liegt nach dem Durchzug des Sturms Goran auf der Seite. Foto: Christoph Reichwein/dpa

In Düsseldorf war die Feuerwehr laut einem Sprecher wegen abgebrochener Äste, umgekippter Bauzäune und herabgefallener Dachziegel im Einsatz. Auch in Köln, Dortmund, Münster, Euskirchen, Krefeld oder Paderborn kam es zu Einsätzen wegen des Sturmtiefs Goran. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

Im Märkischen Kreis blockierten Bäume mehrere Straßen. Insgesamt zählte die Polizei dort 23 wetterbedingte Einsätze. In Düsseldorf war die Feuerwehr laut einem Sprecher wegen abgebrochener Äste, umgekippter Bauzäune und herabgefallener Dachziegel im Einsatz.

In Voerde im Kreis Wesel wurde eine Telefonleitung beschädigt. In Oberbruch im Kreis Heinsberg stürzte eine Laterne auf ein parkendes Fahrzeug. In Lotte im Kreis Steinfurt zerlegte der Sturm eine Holzhütte auf einem Baumarktgelände. Auch in Köln, Dortmund, Münster, Euskirchen, Krefeld oder Paderborn kam es zu zahlreichen Einsätzen. Zwischen Oberhausen und Emmerich war der Bahnverkehr durch umgestürzte Bäume gestört. (dae/mit dpa)