Wetter in NRW: Regen und Schnee zum Wochenstart

Essen. Es wird kälter in NRW. Im Sauerland fiel mancherorts am Montag Schnee, im Ruhrgebiet Regen. Die weiteren Aussichten zum Wetter finden Sie hier.

Die neue Woche startet in NRW überwiegend mit Niederschlag. Je nach Höhenlage kommt dieser als Regen oder Schnee herunter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet oberhalb von etwa 400 Metern mit 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee – in den Hochlagen des Sauerlandes seien teils sogar 10 bis 15 Zentimeter möglich. Dort warnt der DWD vor Glätte.

Die Temperaturen bewegen sich am Montag in der Spitze zwischen 4 und 6 Grad. Im Laufe des Tages sollen die Niederschläge langsam nachlassen. In der Nacht zum Dienstag soll es in Nordrhein-Westfalen überwiegend trocken bleiben.

Wetter in NRW – Es wird zum Mittwoch hin kühler

Der Diensttag wird etwas kühler (Höchsttemperaturen zwischen 3 und 5 Grad), aber zumeist niederschlagsfrei. Ist es am Morgen noch bewölkt und teilweise neblig, sollen die Wolken im Tagesverlauf auflockern.

Am Mittwoch wird es noch etwas kälter, maximal 3 Grad. Es sind wieder Niederschläge und damit auch Schneefall möglich. (mein)

