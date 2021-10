Wetter Wetter in NRW: Frost angesagt - es wird kalt am Wochenende

Essen. Das Wetter in NRW wird kalt, die Temperaturen sinken: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann es am Wochenende zu Frost kommen.

Das Wetter in NRW am Wochenende wird kalt: In einigen Regionen ist Frost angesagt. "In der Nacht zum Samstag in Tallagen der Eifel und des Sauerlands vereinzelt leichter Frost bis -1 Grad", schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Prognose. Gebietsweise kann es auch zu Nebel kommen, mit einer Sichtweite von weniger als 150 Metern. NRW-weit sinken die Temperaturen auf vier bis ein Grad Celsius.

Wetter in NRW: In der Nacht kühlt es ab

Über den Tag am Samstag wird es wärmer: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Höchstwerten zwischen 11 bis 14 Grad Celsius. In der Nacht zu Sonntag allerdings kühlt es wieder merklich ab: Auch hier kann in einigen Regionen Frost auftreten.

Am Sonntag bleibt es nach Prognose des DWD trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad Celsius. Auch die Nacht zu Montag bleibt niederschlagsfrei, die Temperaturen liegen zwischen neun und sechs Grad Celsius.(ck)

