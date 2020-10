Wetter in NRW: Der November startet mit bis zu 20 Grad

Warme Mittelmeerluft sorgt in den kommenden Tagen für milde Temperaturen in NRW. Aber es bleibt wechselhaft und kann mitunter viel regnen.

Anfang November und bis zu 20 Grad? Es hört sich abwegig an, aber es könnte in Nordrhein-Westfalen durchaus einen goldenen November geben. In den kommenden Tagen schaufelt der Wind aus Südwesten recht warme Mittelmeerluft in unsere Richtung. Zu Wochenbeginn sind laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes schon 17 bis 20 Grad drin, so eine Meteorologin des DWD in Essen.

Ein warmes aber durchaus wechselhaftes Zwischenspiel, denn das Tiefdruckgebiet bringt auch Regen mit. m Freitag fällt laut Vorhersage vor allem im Norden und Osten immer wieder Regen. Der Südwesten bleibt weitgehend trocken, dort kann sich sogar die Sonne zeigen. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 16 Grad.

Goldener November: Montag sind in NRW sogar bis zu 20 Grad drin

Die Wolken, die den Start in den Samstag bestimmen, ziehen laut DWD im Tagesverlauf ab. Dazu soll es trocken bleiben, etwas wärmer wird es auch. Der DWD sagt Höchstwerte von 16 bis 19 Grad voraus.

Der Sonntag könnte mit 14 bis 18 Grad dann ebenfalls recht mild werden. Für Sonntag sind sich die Wettermodelle noch nicht einig, was die Niederschläge angeht. Es könnte bei leichtem Regen bleiben aber auch richtig regnerisch werden.

Derzeit sieht es so aus, als ob der Montag temperaturmäßig der schönste Tag bleibt. Ab Dienstag erwarten die Meteorologen schon die nächste Kaltfront, die die Grad purzeln lassen. In den kommenden Tagen sei dann auch mit Bodenfrost zu rechnen. Danach könnte es aber wieder milder werden. (red/mit dpa)

