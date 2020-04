Wetter bringt weiter nachts Frost, tagsüber Frühlings-Wärme

Die Temperaturen in NRW werden in den kommenden Tagen wieder frühlingshaft.

Essen. Ein stabiles Hoch bringt in NRW auch in den kommenden Tagen kräftig Sonne. Nachts aber ist es vielerorts sogar frostig. Regen? Fehlanzeige.

Liegestuhl- und Grillwetter in den Osterferien: Der Deutsche Wetterdienst (DWD)erwartet in den kommenden Tagen frühsommerliche Temperaturen bis zu 24 Grad in NRW. Bereits an diesem Mittwoch sollen die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu 19 Grad steigen.

Am Donnerstag bleibe es abgesehen von dünnen Schleierwolken sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad. In der Nacht zum Freitag kühle es auf drei bis neun Grad ab, im Rothaargebirge und in der Eifel könne es örtlich Frost geben.

Am Freitag geht es in Nordrhein-Westfalen nach DWD-Angaben dann wieder steil nach oben: Es bleibe sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad. Auch der Samstag verspreche schönes Wetter, vereinzelt seien Schauer möglich. Generell ist es allerdings im Land wieder zu trocken, seit März ist kein nennenswerter Niederschlag gefallen. (mit dpa)