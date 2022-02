Wer heute noch Krawatten kauft, kauft nicht, weil er muss...

Krefeld. Den Beruf der Krawattennäherin gibt es nicht mehr, selbst die Chefs kommen heute „oben ohne“ ins Büro. In Krefeld wird noch von Hand gefertigt.

Liane Kindscher hat es gerade mit einer zartgemusterten, himmelblauen Seide zu tun. Sie legt eine Pappschablone diagonal darauf, dann schneidet die gelernte Konfektionärin den feinen Stoff lässig mit einer großen Schere zu. Sie macht das seit fast 30 Jahren – hier, für die Firma Ascot Karl Moese in Krefeld, einer der europaweit letzten, die noch Krawatten und Fliegen von Hand fertigen. Eine Näherin wird den zugeschnittenen Stoff von ihr übernehmen, ihm Einlage, Futter und endgültige Form verpassen. Ein „Schleifenbinder, Form Wien, 6,5 cm Maß“ soll es laut Laufzettel werden, ein junger Mann hat ihn in Auftrag gegeben. Er will die Schleife zusammen mit einem dazu passenden Einstecktuch zur Festrobe auf seiner Hochzeit tragen.

Liane Kindscher arbeitet seit 30 Jahren für Ascot – und schwärmt noch immer von ihrem „so abwechslungsreichen“ Beruf: Kein Tag sei wie der andere, sagt die gelernte Konfektionärin. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Im Alltag aber tun es viele nicht mehr, sie binden sich weder Krawatte noch Schleife – wie sie die Fliege bei Ascot nennen – um den Hals. Dabei gehörte zumindest die Krawatte früher zur Grundausstattung fast jeden Herrn: Mal war sie breiter, mal schmaler; mal kürzer, mal länger gebunden; mal greller, mal schlichter; mal aus Seide, mal aus Wolle oder Leder – aber immer trug, wer gut gekleidet erscheinen wollte: Krawatte oder Fliege. Und heute: Trifft man selbst auf der Chefetage teuer bezahlte Manager „oben ohne“. Die nicht mehr ganz so neue Lässigkeit soll Kreativität und Kulturwandel signalisieren; sie steht für flachere Hierarchien, Zugewandtheit. Silicon Valley hat es vorgemacht.

„Die Fertigung zu schließen, hieße ja: Sie ist auf immer verloren“

„Ja, es war nicht förderlich für unser Geschäft, als Dieter Zetsche plötzlich die Daimler-Bilanzen im offenen Hemd präsentierte“, räumt Jan Moese ein. Er leitet zusammen mit seiner Schwester Barbara Pauen in vierter Generation das 1908 von Urgroßvater Karl gegründete Familien-Unternehmen. Eine Million Krawatten produzierte es in seinen besten Zeiten jährlich, vor Corona waren es noch 50.000 (an die 4000 davon: handgenäht). Inzwischen kommen dazu auch Schals, Westen, Hosenträger, Mützen und andere Herren-Accessoires Herstellung. „Wir haben uns diese Nische als Daseinsberechtigung erarbeitet“, sagt Moese. Man könne die Fertigung in der Krise doch nicht einfach ganz schließen, ergänzt er. „Denn das hieße ja auch: Sie ist auf immer verloren.“

Dezent oder wüst, hell oder dunkel: Für jeden Geschmack und jeden Anlass gibt es Binder – zweimal im Jahr kommt eine neue Kollektion auf den Markt, Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

4.500 Krawatten in allen Farben und Varianten – gepunktet, gestreift, mit Hahnentritt-, Blumen-, Paisleymuster oder Schlangenhautmotiv – sind im Krefelder Lager zu finden: alles aktuelle Ware. Doch statt der 125 Mitarbeiter, die die Firma in den boomenden 80er-Jahren beschäftigte, sind es heute nur noch 25, viele der Frauen stammen aus Vietnam. „Schneider lernt ja hier keiner mehr“, sagt Moese, selbst studierter Betriebswirt. Auch neue Näherinnen zu finden, sei „ein großes Problem“. In Deutschland gibt es seit 1997 nicht einmal mehr den Lehrberuf der Krawattennäherin. Die allermeisten anderen Hersteller, auch in der früheren Krawatten-Hochburg, der Samt- und Seidenstadt Krefeld, gaben deswegen und mangels Nachfrage natürlich längst auf oder verlagerten zumindest die Produktion nach Fernost.

„Wer heute eine Krawatte kauft, kauft aus Leidenschaft“

„Die Krawatte ist kein Massenartikel mehr, mit dem ein Riesenumsatz zu machen ist“, erklärt Moese. „Sie ist inzwischen ein kleines, schönes Accessoire. Umso wichtiger ist, dass sie gut ist.“ Wer heute kauft, sagt er, kauft nicht, weil er muss, „sondern aus Leidenschaft“ – und legt dafür auch schon einmal mehr als 100 Euro hin. Auf dem Wiener Opernball etwa sehe man fast ausschließlich Krefelder Kreationen, erzählt Moese. Seine Firma liefert an „Liebhaber“ in aller Welt, kleine Inhaber-geführte Herrengeschäfte zumeist – eine Strategie, für die man einst von den Mitbewerbern, die lieber auf die großen Häuser setzten, „belächelt“ worden sei, die sich aber bewährt habe, sagt Moese.

Krawatten der Marke Ascot sind handgefertigt: vom Zuschnitt bis zur „Verriegelung“ Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Seine Stofflieferanten sitzen rund um den Comer See in Italien (und in China). Zweimal im Jahr bringt die Firma, zu der auch die Marke Hemley gehört, eine neue Kollektion heraus. Im kommenden Herbst, verrät Moese erste Trends, heiße „festlich“ nicht mehr „glänzend“, modische Krawatten dürften dann auch „strukturiert“ oder „Vintage-rustikal“ sein – und pastellfarben. „Die Mode wird zudem gerade wieder englisch beeinflusst, ist eher tweedig. Da passt die Strickkrawatte gut dazu.“ Die im Übrigen nur in Deutschland als Winterbinder gilt, japanische Kunden tragen sie im Sommer…

Satinkrawatte zum Tweed-Sakko: „geht gar nicht“

120 verschiedenen Krawatten hängen in Moeses persönlichem Kleiderschrank, die liebste ist ihm aktuell eine bedruckte aus Wolle mit klassischem Motiv in Blau-/Grün-/Gelbtönen, eine die sich schön „knusprig“ anfühle in der Hand. Ob die Krawatte farblich eher zu Hemd oder Sakko passen sollte: „Egal“, sagt Moese, „die Farbe darf sich auch in den Socken wieder finden.“ Satinkrawatte zum Tweedsakko – geht dagegen gar nicht, sagt Moese. Genauso wenig wie Comic-Figuren auf dem Binder – oder Seiden-Krawatten, die mit Fleckenschutz ausgestattet wurden. „Die fühlen sich dann an wie Plastik, muss ich nicht haben.“ Denn der Mann liebt an seinem Beruf ja vor allem das Haptische und Optische, dass er es „Tag für Tag mit schönen Dingen zu tun“ hat.

Jan Moese und Barbara Pauen leiten in vierter Generation das Familien-Unternehmen Ascot Karl Moese in Krefeld, der“ Samt- und Seidenstadt“, die einst auch deutsche Krawatten-Hochburg war. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Sein Vater Wolfgang kann davon wohl ebenfalls nicht lassen. Fast täglich ist der 81-Jährige noch im Unternehmen, heute etikettiert er fertige Schals und tütet sie dann sorgfältig ein, streicht dabei durchaus andächtig über jedes Stück. Dass irgendwann die Krawatte komplett von der Bildfläche verschwinden wird, oder dass Corona dem Geschäft ein Ende bereiten wird, kann er sich nicht vorstellen. „Wir werden uns tapfer verteidigen“, sagt der alte Mann. „Das ist ja nicht die erste Krise, die ich erlebe. Die 68er trugen auch keine Krawatten...“. Tatsächlich galt der demonstrative Verzicht auf die Halsbinde nicht erst diesen „Revoluzzern“ als Zeichen des Aufbegehrens. Ihren Namen verdankt die Krawatte der Legende zufolge ja König Ludwig XIV, der bei einer Truppenparade im Jahr 1663 vor seinem im Bau befindlichen Schloss Versailles dermaßen vom Halsschmuck des kroatischen Reiterregiments begeistert war, dass er sich einen eigenen Cravatier zulegte. (A la) cravate bedeutet übersetzt: nach kroatischer Art

Witzigerweise setzt Jan Moese für die Zukunft des Familienunternehmens, für die der ganzen Branche, ebenfalls auf Rebellen. Auch modisch. Und deshalb wieder Krawatte trägt.

>>> INFO: Weiberfastnachts-Ritual

Am Donnerstag vor Karneval übernehmen die Frauen Zepter und Rathäuser. Das Abschneiden von Krawatten gehört für viele dazu. Das Ritual, vielfach nur als symbolische Entmannung verstanden, hat durchaus ernsten Hintergrund. Es geht auf Wäscherinnen und Bleicherinnen zurück, die 1824 in Bonn-Beuel gegen ihre unwürdigen Arbeitsbedingungen aufbegehrten und gleiche Rechte für Männer und Frauen forderten.

>>> INFO: Der Krawattenmann des Jahres

Von 1965 bis 2019 zeichnete das Deutsche Krawatten Institut – gern im Rahmen einer großen Straßenmodenschau in Krefeld – alle zwölf Monate den „Krawattenmann des Jahres aus“. Der erste Titel wurde TV-Entertainer Hans-Joachim Kulenkampff verliehen, der letzte ging an Jazz-Trompeter Till Brönner. 2020 und 2021 sei niemand ausgezeichnet worden, erläutert auf Anfrage Carl Tillessen vom Kölner Mode-Institut, zu dem die Einrichtung heute gehört – „weil es sich für uns falsch anfühlte, die Krawatte zu feiern, in einer Phase, in der Krawatten weder getragen, noch gekauft wurden.“ Die Verleihung der Auszeichnung sei aber nicht grundsätzlich eingestellt: „Sie ruht nur“, betonte Tillessen.

>>> INFO: Der Bundestag macht sich locker

Erst 2014 hat der Bundestag den Krawattenzwang für Schriftführer abgeschafft – auf Antrag zweier Frauen: der damaligen Präsidiumsmitglieder Claudia Roth (Grüne) und Petra Pau (Die Linke). Vor allem deren Fraktionen hatten sich zuvor schwer getan, männliche Abgeordnete als Schriftführer für das Präsidium zu stellen – da viele sich weigerten, den vorgeschriebenen Binder anzulegen.

Der erste Abgeordnete, der im Deutschen Bundestag 1980 trotzig eine Rede ohne Krawatte hielt (und dafür abmahnt wurde), war übrigens ein späterer Bundeskanzler: Gerhard Schröder. (SPD).

>>> INFO: Kleine Knoten- und Schlipskunde

180 verschiedene Krawattenknoten-Varianten sind bekannt; darunter Exoten wie „Christensen“ (der romantische), „Onassis“ (der extravagante) oder „Kevin“ (der beringte); das erste Bindetechnik-Lehrbuch („Neckclothiana“) kam 1818 auf den Markt – das Thema wäre eine eigene Seite wert. Deshalb hier nur die vier beliebtesten Klassiker: Four-in-Hand, Windsor-, Pratt- sowie Grantchester-Knoten.

Das Sprichwort „Jemandem auf den Schlips treten“, ihn zu brüskieren, hat im Übrigen wohl nichts mit Krawatten zu tun. Mit Schlips war eher der lange Gehrock-Zipfel (niederdeutsch: Slip) gemeint.

