Ruhrgebiet. Wochen vor dem 1. Advent riecht es in den Innenstädten schon nach Glühwein. Die Weihnachtsmärkte, die Donnerstag öffnen, sind fast die letzten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet starten immer früher

Es sind noch mehr als zwei Wochen vor dem 1. Advent, als Oberhausen am vergangenen Samstag seinen Weihnachtsmarkt eröffnet. „Unchristlich“, hat da mancher kritisiert. Pfarrer beider Kirchen tun sich auf dem Altmarkt schwer und geben trotzdem ihren Segen: Man könne sonst wohl „nicht mehr mithalten mit den Großen“. Tatsächlich ist das Ruhrgebiet dieses Jahr früher dran als der Rest des Landes. Duisburg, Essen, Bottrop und die Konkurrenz am Centro haben längst offen, Märkte in fast allen Städten folgen. Die Nachfrage ist groß, der Glühwein fließt. Wo sonst noch, wann und wie lange, steht hier:

Duisburg

Vom Riesenrad aus gesehen: Der Weihnachtsmarkt in Duisburg hat schon vergangene Woche Donnerstag eröffnet. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Gehört zu den Frühstartern, der 40. Weihnachtsmarkt läuft schon seit dem 14. November und bis zum lockt bis zum Tag vor Silvester mit blauen Weihnachtsbäumen, Bubble-Waffeln, Pasta aus dem Parmesanlaib und nach einem Jahr Pause wieder mit einem Riesenrad! Das ist sogar größer als zuvor, 35 Meter hoch. Dazu gibt es Nikolaus-Parade, Märchenzelt und Eisbahn, nur das Glühweinschiff ist weg. Das ist abgebrannt, ein neues soll aber nächstes Jahr wieder vor Anker gehen. Täglich von 11 bis 21 Uhr, am Wochenende eine Stunde länger.

Essen

Legte am 15. November nach und bleibt bis Montag, 23. Dezember. Sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, samstags eine Stunde länger.

Essen-Steele

Will extra erwähnt sein, als der längste von allen. Versprüht als „Lichtermarkt“ Advents-Atmo schon seit dem 2. November, heißt seit dem 8. November „Weihnachtsmarkt“ und bleibt als „Neujahrsmarkt“ bis zum 5. Januar. Nur an den Festtagen geschlossen, sonst 11 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt Essen: Tristan Roth zeigt seine Sterne. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Oberhausen

Hat neben der 2. Cityweihnacht, wo sich bis 22. Dezember zwei Hände voll Stände wie „Nikolausgrill“ und „Weihnachtsstübchen“ um eine Plastik-Eisbahn scharen, auch noch die Meile am Centro. Die drei Bereiche haben am 15. November schon eröffnet und bleiben bis zum 23. Dezember, 11 bis 22 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr.

Bochum

Das Exemplar aus dem Vorjahr: Die Lichter an Dortmunds „größtem Weihnachtsbaum der Welt“ gehen am 25. November an. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Atmet noch mal durch und ab Donnerstag Glühweinduft. Täglich von 11 bis 22 Uhr, bis 23. Dezember, Totensonntag geschlossen. Neu: Eisstockschießen auf einer 14 Meter langen Bahn. Wieder da: der fliegende Weihnachtsmann auf dem Dr. Ruer-Platz, diesmal mit Schneekanone. Und im Märchenwald leuchten diesmal sechs Elche statt zwei.

Dortmund

Wartet wie immer bis zum Donnerstag vor dem (wieder geschlossenen) Totensonntag, hält dafür aber länger: bis zum 30. Dezember, täglich von 10 bis 21 Uhr, sonntags erst ab 12 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Will in diesem Jahr eine Weihnachtsstadt sein statt eines Weihnachtsmarkts (auch wenn auf der herzförmigen Glühweintasse noch „Markt“ steht) und braut dazu ein eigenes Bier. Am Montag, 25. November, schaltet die Stadt den „größten Weihnachtsbaum der Welt“ an. 1700 Fichten, handgesägt, 48.000 Lämpchen, 45 Meter hoch. Donnerstags bis sonntags erlebt übrigens der Fredenbaumpark wieder den „Phantastischen Lichter-Weihnachtsmarkt“, eine mittelalterliche Version, die aber Eintritt kostet.

Herne

Klein, aber fein: der City-Weihnachtsmarkt in Oberhausen. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Eröffnet am Donnerstag zum zweiten Mal seinen „Cranger Weihnachtszauber“. Eine Kirmes in Klein, mehr Markt und weniger Fahrgeschäfte sind diesmal versprochen, aber der Autoscooter darf trotzdem nicht fehlen. Lichterwald, Spiegelzelt, Eisbahn und „größter“, Achtung: „mobiler Weihnachtsbaum der Welt“ stehen bis 30. Dezember, täglich von 14 bis 22 Uhr, am Wochenende zwei Stunden früher. Totensonntag ab 18 Uhr geöffnet. In der Innenstadt gibt es seit dem 14. November aber auch noch einen Weihnachtsmarkt, bis 23. Dezember.

Hattingen

Feiert seinen 45. Nostalgischen Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt und ist dabei der einzige, der den Totensonntag abwartet. Die Lichter gehen am Montag, 25. November, an und leuchten bis zum 22. Dezember von 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags eine Stunde länger. Es singt ein Weihnachtsbaum, am ersten Advent gibt es eine Weihnachtsmarktparade (16 Uhr), und Frau Holle öffnet auch in diesem Jahr wieder täglich um 17 Uhr ein Türchen im Adventskalender im Alten Rathaus.