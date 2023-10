Weicheier, eine TV-Legende und eine unverwüstliche Rockerin

Essen. Lassen wir uns von den Krisen unterkriegen? Was bleibt von Derrick? Und wie geht es Doro Pesch? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Kriege, Krisen, Klimawandel: Immer neue Schreckensmeldungen lassen uns verzweifeln und rauben uns die Kraft. Oder lassen wir uns einfach nur hängen? Walter Bau hat sich dazu Gedanken gemacht.

Die Bombe, die Menschenleben rettete: In Gelsenkirchen wurde eine Rettungskapsel konstruiert, die vor 60 Jahren „Das Wunder von Lengede“ ermöglichte. Rolf Kiesendahl erinnert an die „Dahlbusch-Bombe“.

Was von „Derrick“ übrig blieb: Vor 25 Jahren lief die letzte Folge der Krimireihe im ZDF. Viele Fans erinnern sich vor allem an einen Satz, der nie fiel.

Vom Kriegsgefangenen zum Fußballhelden: Vor 100 Jahren wurde Bert Trautmann geboren. Vor allem ein unvergessliches Spiel machte den Deutschen in England zum Idol.

Mein Hadern mit Hendrik: Unser Korrespondent Tobias Blasius ist Co-Autor eines Buchs über den NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Kein einfaches Projekt, wie er schreibt. Ein Werkstattbericht.

Ausweg aus der Lebenskrise: Psychische Erkrankungen haben zugenommen. Für die Betroffenen gibt es mit einer Reha der Deutschen Rentenversicherung Hilfe. Wolfgang Mulke beschreibt, was möglich ist – und was nicht.

Wandeln auf den Pfad der Götter: Pittoreske Dörfer eingebettet in furiose Felsformationen – dazu immer eine herrliche Aussicht aufs azurblaue Meer: Das ist die Amalfiküste. Lesen Sie unsere große Reportage auf der Reiseseite.

König der Biedermänner: Vor 50 Jahren startete VW mit seinem Passat eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert. Der Wagen hat sich vor allem als zuverlässiges Familienfahrzeug einen guten Ruf erarbeitet. Für Oldtimer-Fans ist er aber wenig sexy.

Schmucklos: Seit Anfang der Woche sind in der EU Kosmetikartikel verboten, die losen Glitzer, Peelings oder Cremes mit Mikroperlen enthalten. Die TikTok-Gemeinde steht am Rande des Nervenzusammenbruchs. Dahinter steckt ein ernstes Thema: Die EU wird Zug um Zug Produkte mit Mikroplastik aus dem Verkehr ziehen. Worum es geht, lesen Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite.

NoLo statt YOLO: Immer mehr Jugendliche verzichten auch beim Feiern auf Alkohol. Was steckt hinter diesem Trend? Lesen Sie alles darüber auf unserer Gesundheitsseite.

Auch Europäer aßen Algen: In Teilen Asiens sind Wassergewächse Teil der Ernährung – in der westlichen Welt aktuell kaum. Ein Comeback könnte unsere Ernährung nachhaltiger machen, wie Sie auf unserer Wissen-Seite lesen.

Rocklady: Doro Pesch feiert dieser Tage ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Im Interview verrät die 59-jährige Düsseldorferin ihr Erfolgsgeheimnis, gibt Tipps für die Fitness – und erzählt, wie ihre nächsten Projekte aussehen.

