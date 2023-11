WAZ E-Paper ist kostenlos: So lässt man sich freischalten

Essen. Elmar Kremer ist seit Jahren Abonnent der gedruckten WAZ. In der Essener Funke-Zentrale lässt er sich für das E-Paper freischalten. So geht´s.

Seit Jahrzehnten – „gefühlt Jahrhunderten“ – bekommen Elmar Kremer und seine Frau die WAZ nach Hause geliefert. Jeden Morgen blättern sie die Seiten durch, die WAZ gehört am Frühstückstisch dazu. Jetzt möchten sie alle Funktionen ihres Abonnements nutzen. Das Paar aus Gladbeck ist in den Leserladen in Essen gekommen, um den Zugang zum E-Paper, der digitalen Version der WAZ, freischalten zu lassen und ist damit der Einladung zur Beratung gefolgt.

Elmar Kremer und seine Frau setzen sich an einen freien Tisch im Jakob-Funke-Saal. Mit ihnen sitzen sieben weitere Abonnenten an Tischen – alle werden bereits von Mitarbeitenden des Leserladens Essen beraten. Das Handy sowie der Zettel mit allen Informationen über ihr Abonnement hat das Paar schon bereit, als sich Mitarbeiter Rainer Hellpap zu ihm setzt. „Sie wollen also das E-Paper lesen?“, fragt Hellpap. Elmar Kremers Frau, die selbst nicht namentlich genannt werden möchte, nickt, schiebt ihm das Handy auf dem Tisch entgegen. „Als erstes müssen wir die E-Paper-App herunterladen“, erklärt Hellpap geduldig. Dann der nächste Schritt: Die Registrierung und anschließend die Anmeldung. Der Mitarbeiter führt das Paar Schritt für Schritt durch diesen Prozess, beantwortet Fragen, gibt wichtige Hinweise.

Hier finden Sie das Erklärvideo: So schalten Sie Ihr E-Paper frei

Doch wieso wollen die Abonnenten, die auch eine gedruckte WAZ nach Hause geliefert bekommen, die Zeitung eigentlich digital lesen? „Damit wir auch unterwegs die Zeitung lesen können“, sagt Elmar Kremer. In erster Hinsicht seien er und seine Frau am eigenen Lokalteil interessiert – aber auch an dem Stadtgeschehen der Nachbarstädte. Das können sie im E-Paper nun ganz einfach verfolgen, indem sie in den Einstellungen auf die jeweilige Stadt klicken, über die sie informiert werden wollen.

WAZ E-Paper: Premium-Abo beinhaltet Zugang zu allen digitalen WAZ-Inhalten

„Schneller als die Tagesschau“, ist das Motto des WAZ-E-Papers. Schon am Vorabend vor 20 Uhr können Leserinnen und Leser bereits die digitale Version der Tageszeitung lesen. Diese wird den Abend über weiterhin aktualisiert, damit sie auf dem neusten Stand ist. Alle Leserinnen und Leser mit einem Premium-Abonnement haben kostenlosen Zugriff auf die digitale Version der WAZ sowie auf die sonst kostenpflichtigen Plus-Artikel auf der Webseite waz.de.

Mit bis zu fünf Endgeräten können Abonnenten gleichzeitig das E-Paper lesen. In dem Abonnement inbegriffen ist unter anderem auch die WAZ am Sonntag sowie wöchentlich die digitale Ausgabe einer Zeitschrift, wie beispielsweise der „Bild der Frau“ oder der „Zeit für mich“. Das E-Paper sowie die weiteren digitalen Produkte können auch unabhängig von der gedruckten Zeitung abonniert werden.

E-Mail-Adresse zurücksetzen: Mitarbeitende unterstützen Leserinnen und Leser

Auch Claudia Körner ist heute in den Leserladen gekommen, um sich bei der Registrierung für das E-Paper helfen zu lassen. Seit circa 40 Jahren ist die 65-Jährige bereits Abonnentin der WAZ. „Mein Mann und ich wollen aber auch noch nicht ganz auf die gedruckte Zeitung verzichten“, sagt sie. Sie gehört für das Ehepaar zur morgendlichen Routine dazu.

Die Essenerin hat ihr Handy sowie ihr Tablet dabei, um sich für das E-Paper freischalten zu lassen. Da taucht ein Problem auf: Das Abonnement ist auf die E-Mail-Adresse ihres Mannes registriert, deshalb kann sie sich nicht direkt freischalten lassen. Mitarbeiterin Lea Denker hat eine Lösung. Mit einem Gutscheincode kann Claudia Körner für einige Tage auf das E-Paper in der App zugreifen, bis sie das Passwort über die E-Mail-Adresse ihres Mannes zurückgesetzt hat. „Dann können Sie mit ihrem Abonnement immer auf die digitale Zeitung zugreifen“, erklärt Denker.

Claudia Körner möchte neben der gedruckten WAZ auch das E-Paper lesen. Mitarbeiterin Lea Denker zeigt ihr, wie sie sich dafür registrieren kann. Foto: Inga Bartsch / WAZ

WAZ E-Paper: Rätsel können auch digital gelöst werden

Auch bei weiteren Fragen stehen Hellpap und seine Kolleginnen des Leserladens den Lesern zur Seite. „Kann ich im E-Paper denn auch das Sudoku lösen?“, fragt die Frau von Elmar Kremer. Sie löse gerne die Rätsel in der gedruckten Ausgabe. „Das geht natürlich auch“, sagt Hellpap und drückt auf dem Bildschirm auf das bisher ungelöste Sudoku. Das Fazit des Ehepaars: „Wenn das gut funktioniert, wäre die Überlegung ein Tablet zu besorgen“, sagt Elmar Kremer, „um das E-Paper dort auf einem größeren Bildschirm lesen zu können.“

Wie Sie sich für das E-Paper freischalten können Wer ein Abonnement der gedruckten WAZ hat, der kann kostenlos auch auf die digitalen Produkte der Tageszeitung zugreifen – dazu gehört auch das E-Paper. Dabei handelt es sich um die digitale Version der Zeitung. Um auf diese zugreifen zu können, müssen sich Leserinnen und Leser einmalig registrieren und erhalten so Zugriff auf alle digitalen Produkte der WAZ. Und so geht’s: Über die E-Paper-App oder im Internet unter waz.de/registrierung können Sie sich als Abonnent mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren und ein persönliches Passwort vergeben. Nachdem die Daten eingegeben sind, klicken Sie auf „Konto erstellen“. Dann kann die achtstellige Kundennummer eingegeben werden sowie der Name und die Postleitzahl. Unter waz.de/login können Sie sich dann anmelden. Nach circa zehn Minuten erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Um die E-Mail-Adresse zu verifizieren, müssen Sie auf den Link klicken. Bitte kontrollieren Sie auch Ihren Spam-Ordner, sollten Sie keinen Link erhalten haben. Geschafft! Von nun an können Sie das E-Paper entweder in der dazugehörigen App oder im Internet unter waz.de/epaper lesen. Um die Plus-Artikel auf waz.de lesen zu können, melden Sie sich auf der Internetseite an. Bei weiteren Fragen zum E-Paper und zur Unterstützung bei der Registrierung stehen den Leserinnen und Lesern immer die Mitarbeitenden im Leserladen zur Verfügung (Jakob-Funke-Turm 2, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Adventssamstage: 9 bis 14 Uhr). Ein Video mit der Erklärung für IOS-Geräte finden Sie außerdem, wenn Sie hier.

