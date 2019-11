Was Experten künftigen Pflegeeltern raten. Wir haben ein Treffen von Pflegeeltern und jenen, die sich dafür interessieren, besucht.

Sonntagszeitung Warum nicht noch eins? Was Pflegeeltern jungen Paaren raten

Worauf muss man sich als Pflegeeltern gefasst machen? Auf Gerichtsverhandlungen, Ungewissheit – und viel Freude. Das Top-Thema am Sonntag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum nicht noch eins? Was Pflegeeltern jungen Paaren raten

Es gibt viele Gründe, warum ein Paar sich dazu entscheidet, ein Pflegekind aufzunehmen. Menschlichkeit ist nur einer. Doch worauf muss man sich als Pflegemutter oder –vater gefasst machen? Auf Gerichtsverhandlungen, Ungewissheit – und viel Freude. Wenn erfahrene Eltern erzählen und künftige zuhören. Die spannende Geschichte von Politik-Redakteur Gordon Wüllner lesen sie exklusiv in der Sonntagszeitung.

Außerdem haben wir – passend zum 1. Advent – einen Kerzenmacher besucht uns erklären lassen, wie eine Kerze in Handarbeit entsteht und was die aktuellen Trends sind.

Die B1 bei Tag und Nacht

Passend zum Jahreswechsel stellen wir Ihnen einen besonderen Kalender vor. Ein Jahr lang haben Fotografen die Bundesstraße 1 in Dortmund in allen Farben, zu allen Tages- und Nachtzeiten abgelichtet. Das Ergebnis ist beeindruckend.

Im Rahmen der Mode-Serie „Aus dem Nähkästchen“ hat Wochenende-Redakteurin Maren Schürmann dieses Mal einen Brillen-Designer in Bochum besucht.

Vor 25 Jahren fing die Geschichte von „Unter uns“ im TV-Sender RTL an. Wir haben zum Jubiläum einen Fanclub in Essen besucht. Foto: Privat

Jetzt mal ganz unter uns – Die RTL-Serie „Unter uns“ läuft jetzt schon seit 25 Jahren und ein Fanclub aus Essen feiert nicht nur, sondern spendet auch unermüdlich. Wir haben den Fanclub besucht und gefragt, was die Vorabendserie so besonders macht.

Bestimmen die Gene unser Leben?

Bestimmen die Gene unser Leben – oder wir selbst? Diese spannende Frage haben in der digitalen Sonntagszeitung mit zwei Expertinnen besprochen. Sie erklären, welchen Einfluss die DNA wirklich hat – und warum wir unsere Erfahrungen vererben.

Im großen Sportteil bieten wir Ihnen wie immer eine volle Ladung Bundesliga. Kann Trainer Lucien Favre den BVB gegen die Hertha unter Trainer Jürgen Klinsmann genug motivieren? Stürmt der FC Bayern gegen Leverkusen zum nächsten Kantersieg? Natürlich kommen auch alle anderen Sportarten nicht zu kurz.

Wer führt die SPD?

In der Politik lesen Sie aktuell, wer im Rennen um den SPD-Vorsitz den Sieg errungen hat. Und: Wer wird Gaulands Nachfolger an der AfD-Spitze? Das Treffen in Braunschweig hat das Zeug zum ultimativen Populisten-Chaos-Parteitag.

24 Türchen bis Weihnachten - ein Adventskalender gehört für viele Menschen fest zur Vorweihnachtszeit. Doch mit Besinnlichkeit oder christlichen Werten haben die meisten Kalender nichts zu tun. Verbraucherschützer raten zur Vorsicht. Warum, lesen Sie auf den Vermischten Seiten der Sonntagszeitung.

Die digitale Sonntagszeitung: jetzt kostenlos und unverbindliche zwei Monate testlesen. Hier geht’s zum Angebot: GRATIS