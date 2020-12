Warum die Polizei jetzt auch nachts LKW kontrolliert

An mehreren Stellen entlang der Autobahn 3 hat die Autobahnpolizei in der Nacht zu Dienstag schwerpunktmäßig den Schwerlastverkehr kontrolliert. Hintergrund ist laut NRW-Innenminister Herbert Reul die hohe Zahl von Unfällen, an denen LKW-Fahrer im vergangenen Jahr die Schuld trugen.

Immer noch zu viele schwere Unfälle

NRW Innenminister Herbert Reul informierte sich am Dienstagabend bei Polizeihauptkommissar Teja Liebmann über den Fortschritt der Kontrollen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Übermüdung, Alkohol am Steuer, schlecht gesicherte Ladung, fehlender Sicherheitsabstand – die Gründe für Unfälle mit LKW sind unterschiedlich. „Aber ein Unfall, in den ein LKW verwickelt ist, ist meistens ein sehr schwerer“, sagt Herbert Reul, als er spät am Dienstagabend rund 50 Einsatzkräfte auf dem Rastplatz Stindertal an der A3 bei Mettmann besucht.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein – nach Ermittlungen der Polizei „erheblich alkoholisierter“ - Fahrer eines Tanklasters auf der A 40 bei Mülheim eine Brücke gerammt. Dabei wurde nicht nur der Fahrer selbst schwer verletzt, die bei der Explosion entstandene Hitze war so groß, dass mehrere Brücken, die dort über die Autobahn führen, so stark beschädigt wurden, dass sie abgerissen werden mussten.

Innenminister Reul wünscht sich mehr Spezialisten

Am Tag kontrollierte die Autobahnpolizei bereits seit Jahre verstärkt. Nun habe man sich entschieden, die Kontrollen auf die Nachtstunden auszuweiten. Eine Zeit, so hießt es in Polizeikreisen, in der die Fahrer nicht mit Kontrollen rechnen würden und deshalb möglicherweise mehr Verstöße begehen würden. So tauchen in einschlägigen Internetforen immer wieder Gerüchte auf, dass nachts öfter mit LKW gefahren werde, die nicht mehr verkehrssicher seien. „Das wollen wir überprüfen“, sagt ein Beamter.

Verstöße gegen Lenkzeiten oder Ladevorschriften sind allerdings nicht immer einfach zu beweisen. „Dafür braucht es Spezialisten“, weiß Reul und er räumt ein. „Davon haben wir derzeit nicht genug. Davon brauchen wir mehr.“