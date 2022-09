WAPO Duisburg - So liefen die Dreharbeiten der 2. Staffel

Duisburg. Die Quoten waren gut. Deshalb darf die WAPO Duisburg weiter in der ARD ermitteln. Warum die Dreharbeiten manchmal schwierig sind.

Oben auf dem Weg am Duisburger Stadtarchiv stehen Männer in gelben Warnwesten, unten auf dem Wasser schwimmt ein Polizeiboot, auf dessen Deck sich zwei Männer und eine Frau über etwas beugen, das aussieht wie eine in Segeltuch verpackte Leiche. „Huch“, sagt eine ältere Dame, die am Museum vorbei schlendert, „ist was passiert?“ Ist es nicht. „Sind nur Dreharbeiten“, sagt der Mann mit der Weste. Aber nicht irgendwelche, sondern „WAPO Duisburg“ – Staffel Zwei.

Mitten in Duisburg wurde am Dienstag gedreht. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Es ist also zurück, das Trio von der Wasserpolizei. Die von der Mordkommission strafversetzte Landratte namens Gerhard Jäger (Markus John), der ewige Sonnyboy Frank van Dijk (Niklas Osterloh), der nicht nur auf dem Wasser arbeitet, sondern dank seines Hausbootes auch darauf lebt. Und natürlich die Kollegin und ehemalige Hochleistungsschwimmerin Arda Turan (Yasemin Cetinkaya), laut Drehbuch eine echte Ruhrpottschnauze.

Durchschnittlich 2,6 Millionen Zuschauer

Erst im Januar dieses Jahres haben die drei – unterstützt von Sekretärin Lena Preser (Romy Vreden) und der Spurensicherin Nadine Jäger (Karen Dahmen) sowie geführt von Chefin Maria Krupka (Karen Böhne) – ihre ersten Fälle gelöst. Durchschnittlich sahen rund 2,6 Millionen Menschen zu, was dienstags um kurz vor 19 Uhr für einen Marktanteil von durchschnittlich 10,3 Prozent sorgte. „Das war gut“, sagt Elke Kimmlinger, zuständige Redakteurin der Serie beim WDR am Rande der Dreharbeiten.

Die Deutschen, bestätigt sie, sehen nun mal gerne Krimis. Und etwas wie das WAPO-Universum habe es bisher noch nicht gegeben. Ihr Kollege Nils Wohlfarth setzt noch einen drauf. Der Duisburger Ableger gebe der Reihe nach WAPO Bodensee und WAPO Berlin „noch einmal eine ganz eigene Farbe“.

Dreharbeiten sind fast beendet

Acht neue Folgen sind nun schon fast abgedreht, im Frühjahr 2023 sollen sie im Fernsehen laufen. Es geht um „um Mord, Raub oder mysteriöse Unfälle“. Und nicht zu vergessen, um „den Unterweltkrieg im Duisburger Currywurstimperium“. Dazu heißt es vom WDR, habe man die Figuren natürlich weiterentwickelt, von einer horizontalen Erzählweise über mehrere Episoden aber weiterhin abgesehen. So etwas funktioniere am Vorabend zwischen Stulle schmieren und Nudeln kochen auch nicht.

Eigentlich sollten sich jetzt die drei „Ermittler“ mittlerweile zu ih-ren Redakteuren gesellt haben aber sie beugen sich noch immer um die Leiche an Bord des Schiffes. Katja Gawrilow, Produzentin der Serie, zuckt mit den Schultern. Sie weiß längst, dass sich Dreharbeiten auf dem Wasser nicht immer genau an den vorgegebenen Zeitplan halten. Die Strömung auf dem Rhein, die Enge auf den Schiffen, das Filmen von Boot zu Boot – „wir haben jede Menge gelernt in der ersten Staffel“.

Hauptdarsteller stammt aus Duisburg

Bis Ende September laufen die Dreharbeiten. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel ist dann für das Frühjahr 2023 Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Erschwert wurden die Filmaufnahmen in beiden Jahren zudem von widrigen Wetterbedingungen. Erst das Hochwasser 2021, dann die Niedrigstände der letzten Wochen und Monate. „Es war oft nicht einfach. Am Ende aber hat es dann doch immer irgendwie geklappt“, sagt Gawrilow.

Das tut es auch dieses Mal. Wieder mit Land unter den Füßen kann Markus John deshalb erzählen, dass die Rolle in der Serie eine ganz besondere für ihn ist. Denn der heute 60-Jährige stammt aus Duisburg. Mehr noch. „Da hinten“, sagt er und zeigt mit dem Arm über den Fluss, „bin ich groß geworden – keine 400 Meter von hier.“ Und Cetinkaya ist nicht nur in der Serie ein Kind des Potts, sondern auch im echten Leben. Sie stammt aus Dortmund. „Aber klar war ich früher auch mal in Duisburg.“

Noch ist keiner vom Schiff gefallen

Osterloh war es nicht. Der gebürtige Lübecker und ehemalige Sportsegler hatte vor der Versetzung zur Wasserpolizei „keine Ahnung, wie es in Duisburg aussieht“. Dokumentation über die Natur rund um die Stadt hat er sich angesehen und „das war alles ganz nett“. Auch weil das Wasser des Rheins – zumindest im Vergleich zu dem der Ostsee – „eine gewisse Ruhe ausstrahlt“.

Dann kam er in die Stadt und „da sah es dann doch anders aus, als ich mir das vorgestellt hatte“. Mittlerweile aber, sagt der 33-Jährige, habe er vor allem in vielen kleinen Seitenstraßen „den ganz speziellen Charme der Stadt entdeckt“.

Genau wie die Tücken des Drehs auf einem Boot. Kamera- und Tonmann, dazu drei bis vier Schauspieler. „es kann schon mal eng werden“, ist sich das WAPO-Trio einig. Aber – toi, toi, toi – „vom Schiff gefallen ist bisher noch keiner aus dem Team“, sagt Osterloh. Was Yasemin Cetinkayan nur Recht ist. „Klar mag ich Wasser, sagt die 33-Jährige und lächelt. „40 Grad warm und in der Badewanne.“

