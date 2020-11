Wahllos gestohlen: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

Sie klaute offenbar wahllos und in vielen Fällen sogar Wertloses: Eine 43-Jährige Frau ist jetzt in Borken von der Polizei gefasst worden. In ihrem Haus wurde umfangreiches Diebesgut sicher gestellt. Manches konnte bereits konkreten Straftaten zugeordnet werden. Einiges aber noch nicht. Nun hat die Polizei Fotos der Beute ins Netz gestellt - und sucht nach den Eigentümern.

Unter den mehr als zwei Dutzend Objekten sind einige, die wohl mehr ideellen als materiellen Wert haben dürften. Viele der Objekte deuten darauf hin, dass sich die mutmaßliche Einbrecherin bei ihren Taten griff, was so im Weg lag oder stand. Auch vor Sperrigem scheute sich nicht zurück: Ein rostiger Stahlkorb, ein abgewetzter Einkaufskorb, verschiedene Tierfelle und manches, das eher der Kategorie „Kitsch und Krempel“ zuzuordnen wäre. Daneben aber findet sich auch ein Pelzmantel, zwei Ledertaschen und einige Ringe, Ohrringe und Ketten.

Einbruchs-Serie: Frau agierte reichlich abgebrüht

„Um den materiellen Wert der Dinge geht es nicht“, erklärt ein Sprecher der Kreispolizei Borken: „Wir müssen Straftaten aufklären“. Seit Juli hätten sich die Hinweise gehäuft, Mitte Oktober schließlich nahm die Polizei die mutmaßliche Täterin in ihrem Wohnhaus in Borken vorläufig fest. Sie in Untersuchungshaft zu setzen, schlug aber fehl: „Der Richter sah keine ausreichenden Haftgründe“, berichtete der Sprecher auf Nachfrage. Die Frau ist seitdem auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, sagt die Polizei. „Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Einzeltäterin handelt“. Sie agierte offenbar reichlich abgebrüht, berichtete die Polizei: „Sie fuhr auch zweimal einen Tatort mit ihrem Pkw an, wenn das Diebesgut in einer Fahrt nicht zu transportieren war.“Der Polizei ging es ähnlich, als sie das Diebesgut abtransportierte. „Eine Fahrt mit einem Kastenwagen reichte nicht, um die Beute sicherzustellen.“

Der Verdächtigen werden bis dato 30 Einbrüche angelastet

Die Einbrecherin war im Kreis Borken und im Kreis Wesel aktiv „und auch in den benachbarten Niederlanden“, sagt der Polizeisprecher. In ihrer Wohnung sei auch Tatwerkzeug entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Die mutmaßliche Einbrecherin, laut Polizei eine Deutsche, lebt seit etwa zwei bis drei Jahren in Borken. Sie hat zuvor am Niederrhein gewohnt und sei zuvor polizeilich nicht weiter auafgefallen. Bisher werden ihr - Stand jetzt - etwa 30 Einbrüche zugeordnet. „Es könnten noch weitere hinzukommen“, sagt der Polizeisprecher. Im Kreis Wesel würden ihr bis dato Straftaten im Raum Hamminkeln angelastet.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise, um weitere Straftaten zuordnen zu können. Im Internet hat die Polizei Fotos des Diebesgut veröffentlicht (ähnliche Fahndungen hier) . Weil es so viele Objekte sind, gibt es zwei Fahndungs-Aufrufe.

Eigentümer der Objekte können sich bei der Polizei im Kreis Borken melden unter der Telefonnummer 02861/9000 (Kriminalinspektion 1). Oder online über diese externen Links:

1) Sichergestellte Gegenstände

2) Sichergestellte Gegenstände

