Vorsicht bei der Wohnungssuche: Neue Betrugsmasche im Netz

Düsseldorf. Günstig, modern, perfekte Lage: Betrüger locken auf Wohnungsportalen wie Immowelt mit Fake-Angeboten. Wie unsere Reporterin fast zum Opfer wurde.

„Beliebte Lage direkt am Hofgarten, vier Zimmer, 137 m², 800 Euro Warmmiete“ – so lautete die Wohnungsanzeige auf Immowelt. Eigentlich hätten wir gleich merken sollen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Aber im ersten Moment stand da dieses hochverlockende Angebot, das bei unserer verzweifelten Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Düsseldorf Hoffnung auslöste. „Die sieht perfekt aus, die schreiben wir an“, sagte mein Freund und um ein Haar wurden wir Opfer einer miesen Betrugsmasche.

Falsche Wohnungsanzeige: „Hi, ich bin Lydia“

Die Anzeige verschwand schnell wieder von der Plattform. Nicht ungewöhnlich, denn in der Regel werden Anbieter von attraktiven Angeboten bereits in den ersten Stunden von hunderten Anfragen bombardiert. Dafür meldete sich eine scheinbar nette Frau namens Lydia per E-Mail bei uns. Sie stellte sich als Eigentümerin der Wohnung vor und erzählte, sie habe die Immobilie vor gut 15 Jahren mit ihrem Ehemann gekauft. Nun lebe sie seit ein paar Jahren aus beruflichen Gründen in London und suche nach Menschen, „welche die Wohnung lieben und pflegen, als wäre es ihre eigene“.

„Kriegen wir hin“, dachten wir uns und beantworteten der Dame brav alles, was sie von uns wissen wollte: Was macht ihr beruflich? Was verdient ihr? Habt ihr Haustiere? Plant ihr Kinder? Übliche Fragen, die wir bei unserer Wohnungssuche schon unzählige Male beantwortet haben, um uns bei Vermietern beliebt zu machen.

2.500 Euro für eine Wohnungsbesichtigung

Im nächsten Schritt teilte „Lydia“ uns mit, dass die Wohnungsbesichtigung und -vermittlung über die Agentur „Passive Home“ laufen solle und stellte den Kontakt zu einer Mitarbeiterin her. Die Immobilienagentur besaß sogar eine eigene Website, auf der sowohl unsere Traumwohnung als auch viele weitere schöne Stücke aufgelistet waren.

Dann entlarvten auch wir den Betrug: Für eine private Besichtigung sollten wir der Agentur bereits die Kaution in Höhe von 2.500 Euro hinterlegen, die wir im Nachhinein ggf. wiederbekommen hätten. Die Überweisung sollte auf ein spanisches Konto laufen. Außerdem fragte man uns nach einer Kopie unserer Ausweise. Als wir die besagte Miss Lydia mit unseren Zweifeln konfrontieren wollten, existierte ihre E-Mail-Adresse nicht mehr.

Fünf bis zehn Anzeigen pro Monat: Polizei rät zur Vorsicht

Gerade in teuren und zugleich beliebten Städten wie Düsseldorf oder Köln kommt diese Art von Betrug laut Polizei nicht selten vor. „Allein im Düsseldorfer Norden erhalten wir im Monat bestimmt fünf bis zehn Anzeigen wegen solcher Fälle“, erklärt ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Teilweise würden Anzeigen geschaltet, mit Wohnungen und Straßen, die es gar nicht gebe. Bei der Wohnungssuche ginge Misstrauen leider mittlerweile vor Vertrauen.

Auch Immowelt kennt den sogenannten „Vorkassen-Betrug“ inzwischen nur zu gut. „Das ist eine der häufigsten Betrugsmaschen bei der Wohnungssuche“, erklärt Pressesprecher Daniel Raumer. Es gebe bereits einen digitalen Betrug-Scanner, der Fake-Inserate innerhalb weniger Minuten löschen soll. Wer eine Immobilienanzeige auf immowelt.de schalten will, müsse sich vorher mit dem SMS-TAN-Verfahren identifizieren. Ein Bruchteil der betrügerischen Anzeigen lande dennoch auf dem Portal. Die Betrüger kämen ständig auf neue Ideen, die Schutzmaßnahmen zu umgehen.

Immer wieder nutzen Kriminelle die Verzweiflung von Wohnungssuchenden aus - besonders in Städten, wo der bezahlbare Wohnraum knapp ist. Der Deutsche Mieterbund NRW und Polizei erklären, wie man solche Maschen entlarvt und was man tun kann, wenn man drauf reingefallen ist. Lesen Sie dazu

Wohnen und Mieten im Ruhrgebiet – Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr