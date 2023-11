Vorbeugung gegen Demenz, ein Putsch und Elsass im Herbst

Der Demenz ein Schnippchen schlagen: Forscher kennen ein Dutzend Faktoren, die Demenz begünstigen. Wer sie vermeidet, kann das Erkrankungsrisiko senken. Lesen Sie dazu unsere große Titelgeschichte.

Als Hitler scheiterte: Vor 100 Jahren startet Adolf Hitler einen erfolglosen Putschversuch. In den Jahren danach schlägt er die Demokratie mit ihren eigenen Waffen – und stürzt Deutschland in die Katastrophe.

Labsal zwischen Brunnen und Fontänen: Ein wahres Fest nicht nur für die Augen: In Belgien, direkt an der Maas, bieten die Wassergärten von Schloss Annevoie internationales Flair. Andreas Thiemann hat sich inspirieren lassen.

Mehr als Funkenmariechen: Frauen sind im Kölner Karneval vor allem als Mitschunklerinnen gefragt. Das will die 1. Damengarde Coeln unbedingt ändern.

Ansturm am 11.11. - wie sicher ist der Karneval in Köln?

Ansturm am 11.11. - wie sicher ist der Karneval in Köln?

Ansturm am 11.11. - wie sicher ist der Karneval in Köln?

Pillen-Blockbuster aus Deutschland: Pharmafirmen entwickeln hierzulande Hightech-Arzneien – eine aufwändige und teure Investition. In die Forschung fließen inzwischen Milliarden, wie Björn Hartmann recherchiert hat.

Kolumbiens Kampf gegen die Flusspferde: Der Drogenboss Pablo Escobar holte die Tiere vor Jahrzehnten zur Unterhaltung auf seine Hacienda. Mittlerweile machen 160 Exemplare die Gegend unsicher. Jetzt soll ihre Ausbreitung gestoppt werden.

„Wir werden noch älter als die Stones“: Die Band Selig gibt es jetzt seit 30 Jahren. Sänger Jan Plewka und Co. sind auf Jubiläumstour. Das Motto: „Und endlich unendlich“. Reinhard Francke hat Plewka interviewt.

Herbstreise ins Elsass: Die tief stehende Sonne taucht die hübschen Städtchen und stillen Wanderwege in goldenes Licht. Und Winzer laden zu gemütlichen Weinproben ein. Lesen Sie die Reportage auf der Reiseseite.

Elektrischer Vorreiter: Vor 25 Jahren kam der Toyota Prius auf den Markt. Der Wagen leistete wichtige Vorarbeit — taugt allerdings nicht zum gefragten Youngtimer. Warum das so ist, lesen Sie auf unserer Mobilitätsseite.

Rheumatoide Arthritis – wenn die Gelenke schmerzen: Es handelt sich um die wohl häufigste und bekannteste entzündliche Erkrankung. Es gibt verschiedene Wege der Behandlung, wie Sie auf der Gesundheitsseite lesen.

Das Kraftwerk auf dem Balkon: Ab 2024 gibt es neue Regeln für kleine Photovoltaik-Anlagen für den Balkon. Im Moment gibt es allerdings ziemlich viel Technik-Ärger mit den beliebten Anlagen.

Diese und viele andere Artikel finden Sie in der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei.Hier können Sie sich freischalten lassen. Sie sind noch kein Abonnent?Hier geht es zu unseren Angeboten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.