Von Zölis, einem schicken Oldtimer und der dunklen Seite

Essen. Wenn Brot krank macht:. Wie lebt es sich ohne Gluten? Wer ist der Chef am Ring? Und welche Rollen liebt Nina Kunzendorf? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Viele Menschen leiden unter Zöliakie. Ihre Einschränkungen im Alltag sind enorm. Unsere Autorin Christina Teupen beschreibt aus eigener Betroffenheit, wie es sich ohne Gluten lebt. Lesen Sie unsere Titelgeschichte.

Der Chef im Ring: Ulrich Sauer aus Iserlohn fährt einen besonderen Oldtimer – und er gewinnt jede Menge Rennen mit ihm. Am Nürburgring hat man ihm sogar ein Denkmal gesetzt, wie Andreas Thiemann erfahren hat.

„Ich liebe die düstere Seite“: TV-Kommissarin Nina Kunzendorf spricht im Interview über Figuren, die sie begeistern und Nachrichten, die sie erschüttern.

Freiraum für den Stadtteil: Ein Bochumer Verein hat ein leerstehendes Ladenlokal in einen lebendigen Treffpunkt für Menschen aus der Nachbarschaft verwandelt. Tobias Appelt hat sich vor Ort umgesehen.

Wo die Bächle fließen: Die historischen Wasserrinnen in Freiburg bereiten lustige Augenblicke. Und sie sorgen in Zeiten des Klimawandels für zusätzliches Wohlbefinden in der Altstadt, wie Rolf Kiesendahl bei einem Besuch erlebte.

Das größte Debakel der CSU: Der lange Zeit siegesgewohnten Partei droht an diesem Sonntag bei der Landtagswahl in Bayern ein maues Ergebnis. Doch so schlimm wie beim Urnengang 1950 wird es nicht kommen – auch wenn es Parallelen zu damals gibt, wie Walter Bau schreibt.

Sprechen Sie E-Auto? Wer einen „Stromer“ fährt, lernt viele technische Begriffe kennen. Die wenigsten sind verständlich erklärt. Ein kleines Lexikon der E-Mobilität, zusammengestellt von Jürgen Polzin.

Abenteuer am Ende der Welt:Neuseeland betört mit grandiosen Naturkulissen. Üppiger Regenwald, hohe Gipfel und traumhafte Strände in stillen Buchten. Lesen Sie die Reportage von Kathrin Elsner.

Sicher und legal auf dem E-Scooter: Die einen stehen darauf, die anderen hassen sie: Die elektrischen Roller sind umstritten. Umso wichtiger ist es, dass man sich mit den Regeln auskennt, bevor man startet.

Wenn das Shopping krankhaft wird: Kaufsucht ist ein unterschätztes Leiden. Es kann zur völligen Isolation von Freunden und Familie führen, wie Sie auf unserer Gesundheitsseite lesen können.

Hart am Wind: Laut, quirlig und herrlich auf hoher See. Unsere Autorin Andrea Leim fuhr auf der Full Metal Cruise mit – der lautesten Kreuzfahrt Europas.

Dazu aktuelle Bericht und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und natürlich aus dem Sport. Dort steht wieder der Fußball im Mittelpunkt. Borussia Dortmund empfängt in der Bundesliga die Eisernen von Union Berlin und der VfL Bochum muss den schweren Gang zu RB Leipzig antreten. In der 2. Liga empfängt Schalke 04 die Mit-Absteiger von Hertha BSC.

