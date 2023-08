Vom entspannten Ruhestand und von spuckenden Monstern

Was will ich noch erleben, was von der Welt sehen? Auch diese Frage gehört zur guten Vorbereitung des Ruhestandes dazu.

Essen. In sieben Schritten zur Rente. Das ist das Topthema der digitalen Sonntagszeitung. Dazu viele Reportagen, Berichte und Interviews.

Den Ruhestand richtig planen: Als Neu-Rentner erstmal in ein tiefes Loch stolpern - das will niemand. Aber diese Situation droht, wenn man den Ruhestand vorab nicht gut genug plant. So packen Sie es an. Plus: In sieben Schritten zur Rente - Einfach so von heute auf morgen in den Ruhestand wechseln? Besser nicht. Hier lesen Sie, was vorab zu tun ist.

Fast alle Unis wurden schon digital attackiert: Eine Untersuchung der TU Dortmund zeigt: Nicht alle Hochschulen sind auf Hacker-Angriffe gut vorbereitet.

Reichskanzler Adolf Hitler verabschiedet sich am 21.03.1933 vor der Garnisonskirche in Potsdam von Reichspräsident Paul von Hindenburg. Foto: 50 akg-images GmbH / epd

Und: Der Sarg, den keiner will: In den Wirren der Nachkriegstage wurde der Leichnam Paul von Hindenburgs nach Marburg gebracht. Dort ruht der frühere Reichspräsident bis heute in der Elisabethkirche. Wie umgehen mit dem brisanten Erbe der Geschichte?

Außerdem: Bergbaugeschichte im Bunker - Ein Verein aus Datteln möchte zeigen, welche Bedeutung Kumpel und Kohlen fürs Ruhrgebiet hatten. Der Standort ihres Museums dient auch als Mahnmal.

Wie süß: Kleine Kuschelkugeln – Mona Gharib päppelt verwaiste Eichhörnchen auf.

„Mich hat Jugendlichkeit nie interessiert“, sagt die französische Schauspielerin Fanny Ardant (74). In „Im Herzen jung“ verliebt sie sich in einen 30 Jahre jüngeren Mann.

Mit dem Pinsel gegen das Trauma: Vier Jahre war Hannah Prostituierte. Nach dem Ausstieg will sie ihre Erfahrungen aufarbeiten – mithilfe von Kunsttherapie. Wir haben mit ihr und einer Expertin gesprochen.

Spuckende Monster und Vulkane: Die Laugavegur genannte Wanderroute bietet isländische Natur in all ihren Facetten. Nur Angst vor eisigen Füßen darf hier niemand haben.

Plus: Gestern noch kurios, heute angesagt: Mit einem Mix aus billigen Mazda-Kopien und einem bei Karmann gebauten, preiswerten SUV begann vor 30 Jahren die Erfolgsstory von Kia in Deutschland.

Die eigene Wallbox: Eine Wallbox lädt das E-Auto schneller und sicherer als eine normale Steckdose. Experten verraten, wie man das passende Modell für seine Garage oder das Carport findet.

Aufgaben abgeben: Wie Delegieren gelingt – Ansprechpartner nennen, Abläufe erklären, Deadlines setzen: All das kann dazu gehören, wenn man Teammitgliedern Aufgaben übertragen möchte. Doch nicht immer ist es damit getan.

Die Augenlider schwer wie Blei: Viele Fernreisende haben mit dem sogenannten Jetlag zu kämpfen. Ganz vermeiden lässt sich das lästige Phänomen nicht, aber man kann die Auswirkungen verringern. Foto: Christin Klose / dpa-tmn

Schlaflos nicht nur in Seattle: Viele Fernreisende haben mit dem sogenannten Jetlag zu kämpfen. Ganz vermeiden lässt sich das lästige Phänomen nicht, aber man kann die Auswirkungen verringern.

Und außerdem: Warum deutsche Forscher Ratten im Labor kitzeln: Am Bauch und am Rücken sind die quietschenden Nager besonders empfindlich. Spielen soll das Rätsel um ein altes Hirnareal lösen.

