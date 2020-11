Vom Asylsuchenden zum IT-Fachmann

Vor drei Jahren ist er ohne deutsche Sprachkenntnisse in die Bundesrepublik gekommen, nun macht er eine Ausbildung bei der Stadt zum Fachinformatiker für Systemintegration. Dass Bachir Al Sawaf die Stelle antreten kann, ist nicht selbstverständlich. Um einen Geflüchteten eine Ausbildung im öffentlichen Dienst zu ermöglichen, musste nicht nur er viele Hürden überspringen. Was ihm bei seinem Weg zur Integration geholfen hat, ist sein Interesse an Sprache und Technik.

Die Familie von Bachir Al Sawaf stammt aus Syrien, er selbst ist in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) geboren und größtenteils dort aufgewachsen. Sein Vater hatte einen Job in Abu Dhabi angenommen, wollte zwischenzeitlich aber immer wieder zurück in seine Heimat nach Syrien. Er hatte sogar schon ein Haus dort gebaut. Doch dann kam der Krieg und das Haus wurde dem Erdboden gleich gemacht. Die Familie stand vor dem Nichts.

Großes Interesse an der deutschen Sprache

2017 ist Bachir Al Sawaf nach Deutschland gekommen, mit einem Studentenvisum. Er lebt in Bonn, muss aber erst einmal die Sprache lernen. Über die Bekannte eines Freundes in Abu Dhabi findet er eine Wohnung, in der er leben kann. Später zieht er in ein Studentenwohnheim, obwohl er bei der Universität nicht angemeldet ist.

Als er nach Deutschland kommt, kann er zwar fließend Englisch sprechen. Bei den meisten Gesprächspartnern beißt er damit aber auf Granit. Vor allem autodidaktisch lernt der damals 17-Jährige die Sprache. Zwischenzeitlich besucht er einen Sprachkurs, der von einer Ehrenamtlichen geleitet wird. Einen professionellen Sprachkurs kann er sich nicht leisten. „Ich habe mich in die deutsche Sprache verliebt“, erklärt Bachir Al Sawaf sein Interesse an der Sprache. Auch auf der Plattform Youtube findet er hilfreiche Videos, die ihm die deutsche Sprache näherbringen.

Aufgrund seines Aufenthaltsstatus kann er keine Arbeit annehmen, finanziell unterstützt wird er von seiner Familie. Doch dann verliert sein Vater 2018 in Abu Dhabi seinen Job, das Geld wird knapper. Bachir Al Sawaf entschließt sich, einen Asylantrag zu stellen. Zur Aufnahme ist er erst einmal einen Tag in Bochum, dann kommt er in die ZUE (Zentrale Unterbringungseinrichtung) nach Mönchengladbach, wo er ungefähr zwei Wochen verbringt . Danach verbringt er rund 20 Tage in der ZUE in Schleiden in der Eifel. „Manche haben sechs Monate auf ihren Asylbescheid gewartet, viele waren dort depressiv“, erinnert sich der Asylsuchende. Sein Asylantrag wird genehmigt, mit Wohnsitzauflage gelangt er nach Hemer. Wie jeder, der neu aufgenommen wird, kommt er erst einmal in die KEA, bevor er sich eine eigene Wohnung sucht. „Ich kannte die Stadt gar nicht und musste erst einmal gucken, wo die KEA ist“, sagt Bachir Al Sawaf im Nachhinein. Da er für seinen einjährigen Aufenthalt schon gut Deutsch sprechen und verstehen kann, fragt er nach dem Weg. Um eine Arbeit zu finden, muss er erst einmal mit jeder Menge Papierkram fertig werden.

Mit einer Sozialarbeiterin vom Fachdienst Asyl und Integration sucht er nach einen Job. Sie findet heraus, dass er sich für Informatik interessiert. Mit sieben hat er sich in Abu Dhabi mit seinem ersten Computer beschäftigt. Er ist sehr interessiert an dem technischen Innenleben. „Wenn etwas am Computer kaputt war, habe ich es repariert“, erinnert er sich. Für seine Schule erstellt er später eine Internetseite mit der Programmiersprache HTML.

Fast klappt für ihn der Einstieg bei einer Hemeraner Firma. Jedoch sind seine Deutschkenntnisse noch nicht fortgeschritten genug. Einen Sprachkurs hat er in der Zwischenzeit schon angefangen. Den muss er damals noch zu Ende bringen.

Nach Langzeitpraktikum folgt Bewerbung bei der Stadt

Im Personalrat der Stadt bringt schließlich Integrationsbeauftragten Daniel Braun einen Vorschlag ein: Über das Werkzeug der Einstiegsqualifizierung (EQ), ein von der Agentur für Arbeit finanziertes Langzeitpraktikum, soll Bachir Al Sawaf für ein Jahr die IT der Stadt kennenlernen. „Da mussten wir schon Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Daniel Braun. Im öffentlichen Dienst sei diese Art von Praktikum für Flüchtlinge nicht üblich. „Alle haben an einem Strang gezogen, um das möglich zu machen“, beschreibt Braun das Verfahren.

Nach dem EQ bewirbt sich Bachir Al Sawaf um die ausgeschriebene Ausbildungsstelle zum Fachinformatiker für Systemintegration. Unter sieben Bewerbern, die in die engere Auswahl kommen, setzt er sich durch. „Ich wusste von vornherein, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich genommen werde“, erklärt der 22-Jährige. Angefangen hat er im August diesen Jahres.