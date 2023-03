Volontariat bei der WAZ: Wir suchen Nachwuchsjournalisten

Essen. Wer gerne im Journalismus arbeiten möchte, kann sich ab sofort für ein Volontariat bei der WAZ bewerben. Die Einstiegstermine sind flexibel.

Die WAZ sucht für das Jahr 2023 interessierte Menschen, die gerne als Journalistinnen und Journalisten arbeiten möchten. Zu verschiedenen Startterminen (01. Januar./ 01. April/ 01. Juli/ 01. Oktober) bietet die WAZ als Teil der Funke Mediengruppe am Standort Essen ein zweijähriges Volontariat an, bei dem die Volontärinnen und Volontäre umfassend zu Redakteuren ausgebildet werden. Volontärin Andrea Zaschka berichtet aus ihrem Alltag bei der WAZ.

Mein Terminkalender ist diese Woche wieder bunt gemischt: An einem Tag spreche ich mit einem Virologen darüber, weshalb zurzeit so viele Menschen krank sind, am Tag darauf begleite ich einen ehemaligen Neo-Nazi beim Anti-Aggressionstraining und zum Abschluss der Woche bin ich unterwegs mit Alpakas in einem Altenheim. Jeden Tag beschäftige ich mich mit anderen Themen und bekomme so spannende Einblicke in Welten, die mir privat wahrscheinlich oft verschlossen bleiben würden.

Unterschiedliche Arbeitsbereiche im WAZ-Volontariat

Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich mein Volontariat bei der WAZ begonnen und habe seitdem so viel erlebt, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Die Bereiche, in denen ich mitarbeite, wechseln sich im Volontariat ab: In den Lokalredaktionen recherchiere und berichte ich direkt über das Stadtgeschehen; in der Online-Station lerne ich wiederum, wie ich eine optimale Reichweite im Internet erreiche und wie ich Artikel für unsere Social Media-Kanäle aufbereite.

Einen Monat lang begleite ich zudem die Redakteure der Zentralredaktion in Berlin und nach und nach verstehe ich, wie viel Arbeit eigentlich hinter der Berichterstattung steckt. Gerade deshalb ist es jedes Mal wieder ein magischer Moment für mich, wenn ich meinen eigenen Artikel auf der Website und in der Zeitung sehe.

Regelmäßig habe ich im Volontariat die Möglichkeit, eigene Projekte umzusetzen und so genau über das zu berichten, was mich auch persönlich interessiert. Gleichzeitig erhalte ich Einblicke in völlig neue Themenbereiche, mit denen ich bisher noch gar nichts zu tun hatte. Genau dafür ist das Volontariat da: Ich erhalte eine umfangreiche Ausbildung zur (Online-) Redakteurin und kann mich dabei selbstverwirklichen.

Wenn du Teil unseres Teams werden möchtest, dann bewirb dich unter:https://jobs.funkemedien.de/job/Essen-%28Online-%29-Volontariat-WAZ-%28mwd%29/936883455/

>> Das solltest du für ein Volontariat bei der WAZ mitbringen

Erste journalistische Erfahrungen durch Praktika oder freie Mitarbeit

Hohes Interesse für digitale und soziale Medien sowie das aktuelle Weltgeschehen

Wünschenswert: Ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung

