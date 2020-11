Vodafone: Tausende Netz-Anschlüsse im Ruhrgebiet gestört

Duisburg/Oberhausen/Essen/Bochum/Dortmund. Eine Störung im Netz des Anbieters Vodafone führt im Ruhrgebiet zu Ausfällen bei Telefon und Internet. Zusätzliches Problem in Essen.

Gleich zwei Störungen führen am Dienstag zu Problemen im Vodafone-Netz im Ruhrgebiet. In Essen hatte am Morgen ein Bagger bei Bauarbeiten ein Glasfaser-Kabel durchtrennt. Gut 2000 Haushalte haben dadurch seitdem kein Telefon und keinen Internet-Empfang. Aber auch in anderen Städten im Ruhrgebiet kommt es am Dienstag aktuell zu Störungen.

Seit 12.15 Uhr gibt es in mehreren Tausend Haushalten zwischen Duisburg und Dortmund keinen Internet-Empfang und keinen Festnetz-Anschluss, teilte Vodafone auf Nachfrage mit. „Grund ist der Ausfall der Zufuhrstrecke, über die normalerweise die 8200 Haushalte versorgt werden, die jetzt vom Festnetz abgeschnitten sind“, erklärte eine Sprecherin. Es handle sich um ein „Routingproblem“, sagte sie.

Vodafone: Techniker arbeiten „mit Hochdruck“

Die weitere Störung in Essen sei lokal auf den Postleitzahlenbereich 45127 begrenzt, hieß es bei Vodafone. Bei Bauarbeiten im Bereich des Hauptbahnhofes waren um 8.50 Uhr plötzlich zig Telefon- und Internetanschlüsse tot. Techniker hätten in der Folge jedoch erst die Schadstelle orten müssen bevor man mit der Reparatur habe beginnen können, erklärte die Vodafone-Sprecherin.

„Noch kann ich Ihnen keinen Zeitpunkt nennen, wann der Empfang wieder zur Verfügung steht“, hieß es bei Vodafone am Nachmittag. In beiden Fälle würden Techniker „mit Hochdruck daran arbeiten, die Störungen zu beseitigen“, versicherte die Sprecherin.

Vodafone bittet die betroffenen Kundinnen und Kunden um Geduld und entschuldigt sich für die Probleme. „Wir setzen alles Menschenmögliche daran, dass die betroffenen Kunden so schnell wie möglich wieder im Internet surfen und im Festnetz telefonieren können.“ (dae)