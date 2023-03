Vier Fahrzeuge aufgetürmt: Polizei stoppt Autotransport

Aachen. Vier Fahrzeuge, über- und ineinander: Die Polizei in Aachen hat in der Nacht zu Freitag eine Art rollendes Fahrzeug-Knäuel gestoppt.

Einen abenteuerlichen Autotransport hat die Bundespolizei in der Nacht zu Freitag auf einer Straße in Aachen gestoppt. Ein Lastwagen transportierte einen weiteren Lastwagen auf seiner Ladefläche, einen Anhänger und ein Auto - allerdings: alles über- bzw. ineinander.

Gegen 2 Uhr in der Nacht stoppten Beamte der Bundespolizei den Transporter auf dem Prager Ring im Aachener Norden in der Nähe der Autobahn A4. Auf der Ladefläche eines 7,5-Tonners mit Pritsche stand ein weitere 7,5-Tonner mit Kastenaufbau. In diesem Kasten, der hinten offen war, war ein Anhänger geparkt, auf dem ein VW-Sharan stand, mit offenbar nur einem montierten Rad. Auch der Lkw auf der Pritsche war dem Augenschein nach ohne Räder abgestellt.

Abenteuerlicher Fahrzeug-Transport: Spanngurte hatten nur „kosmetische“ Wirkung

Weiterfahren ging nicht mehr, nachdem die Polizei den Transport stoppte. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Foto: Bundespolizei Aachen

Gesichert war der Transport so gut wie nicht, teilte die Bundespolizei mit. Die verwendeten Spann-Gurte hätten laut Bundespolizei allenfalls „kosmetische“ Wirkung gehabt. Und inwieweit der Transport die zulässige Höhe überschritt, dazu gab es am Freitag keine Einschätzungen.

Polizei muss auch prüfen, wem die Autos gehören

Es war eine Grenzstreife der Bundespolizei, zu deren Einsatzgebiet auch das Aachener Stadtgebiet zählt, die den Transporter stoppte. berichtete am Freitag ein Sprecher auf Nachfrage. Erst auf den zweiten Blick entdeckte die Pressestelle dann am Vormittag, dass der aufgetürmte Lkw- und Auto-Transport tatsächlich gar vier Fahrzeuge umfasste: In der am Morgen veröffentlichten Pressemitteilung waren drei genannt.

Der Transporter und seine Ladung wurden sichergestellt, teilte die Bundespolizei mit. Der Fall wurde der zuständigen Landespolizei übergeben. Den Fahrer, zu dem es keine näheren Angaben gab, erwarten nun mehrere Strafanzeigen, auch den Autohändler, von dem die Fahrzeuge stammen. Wohin der verkehrsgefährdende Transport unterwegs war, wusste man bei der Bundespolizei nicht. Und wem die Fahrzeuge gehören, muss die Polizei noch prüfen.

