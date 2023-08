Sommerwetter Viele Motorrad-Unfälle am Wochenende in NRW

NRW. Das Sommerwetter hat am Wochenende viele Motorradfahrer auf die NRW-Straßen gelockt. Vielerorts sorgte das jedoch auch für Unfälle.

Bei überwiegend schönem Sommerwetter ist es am Wochenende zu zahlreichen Motorrad-Unfällen in Nordrhein-Westfalen gekommen. In Bochum stürzte ein 55-Jähriger am Samstagmorgen mit seinem Gefährt nach einer Kollision mit einem Auto und verletzte sich schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 63 Jahre alte Fahrerin des Wagens sei von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr eingefahren.

In Hamm kam ein 19-jähriger Kleinkraftradfahrer am Samstagabend ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Hinterrad sei auf der regennassen Straße weggerutscht, sodass der junge Mann gefallen und gegen eine Laterne geprallt sei, hieß es von der Polizei.

Motorradunfall auf A1 – Autofahrer betrunken

Auf der A1 bei Ladbergen hatte offenbar ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Sonntag ein Motorrad nicht bemerkt und war mit hoher Geschwindigkeit aufgefahren. Ein 56-Jähriger und seine Sozia seien vom Motorrad geschleudert und mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei dem leicht verletzten 32-jährigen Pkw-Fahrer wurde den Angaben zufolge ein Alkoholwert von 1,88 Promille festgestellt. Die A1 Richtung Münster war zwischen Ladbergen und Flughafen Münster-Osnabrück für knapp acht Stunden voll gesperrt.

Bereits am Freitag hatte es mehrere Unfälle mit Motorrädern gegeben. In Heimbach (Kreis Düren) verlor ein 32-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Kurve zu Fall. Dabei habe sich das Motorrad mehrfach überschlagen und sei über den Asphalt gerutscht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Junger Biker kollidiert in Witten mit Auto

Auch in Witten erlitt ein junger Mann auf einem Motorrad am Freitag schwere Verletzungen. Der 17-Jährige stürzte laut Polizei nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Ein ebenfalls 17 Jahre alter Beifahrer sowie die 28-jährige Autofahrerin wurden leicht verletzt. (dpa)

