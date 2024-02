Viele jecke Bilder: So feiert Köln an Rosenmontag Karneval

Fotostrecke: So feiert Köln an Rosenmontag Karneval

Der Rosenmontagszug in Köln, dieses Jahr unter dem Motto „Wat e Theater - wat e Jeckespill“, gehört zu den Höhepunkten von Karneval in Deutschland. Die dpa-Fotografen Oliver Berg und Rolf Vennenbernd sind in der Stadt unterwegs und haben Mottowagen und Feiernde abgelichtet.

Foto: Oliver Berg / dpa