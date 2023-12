Videoüberwachung: Hier kommen neue Anlagen der Polizei hin

Duisburg. Mit neuen mobilen Anlagen zur Videoüberwachung wird die Polizei in NRW ausgerüstet. Innenminister Herbert Reul erklärt, wo sie eingesetzt werden.

Die Polizei in NRW will sich mit neuen mobilen Anlagen zur Videoüberwachung besser rüsten an Kriminalitätsschwerpunkten oder bei größeren Veranstaltungen. Auch bei Fußballspielen oder in Waffen- und Böllerverbotszonen rund um Silvester könnten sie eingesetzt werden, erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Duisburg. „Es ist eine Investition in unsere Sicherheit“, sagt er. „Es hilft der Polizei, Beweismaterial für mögliche Straftaten und eine mögliche Strafverfolgung zu bekommen und schneller eingreifen zu können.“

Sechs Kameras liefern die Bilder mit 40-fachem Zoom

Voll mit Technik: Innenminister Herbert Reul (Mitte) stellt die neuen mobilen Videobeobachtungsanlagen der Polizei NRW vor. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die nötige Technik steckt in einem rund zwei Meter langen und drei Meter hohen Anhänger, der sich praktisch überall abstellen lässt. Aus dem Dach ragt ein Mast hervor, der mit sechs Kameras ausgestattet ist und bis zu fünfeinhalb Meter hochgefahren werden kann. Die Bilder mit bis zu 40-fachem optischen Zoom werden in die zuständige Polizei-Behörde übertragen und live ausgewertet.

Videoanlage ist sabotagesicher und feuerfest

„Die Anlage ist zehn Tage autark ohne Nachladen arbeitsfähig“, so Reul. Sie wird mit Brennstoffzellen betrieben. Zudem ist sie „sehr sabotagesicher und feuerfest“, so Christoph Meurers, Dezernatsleiter beim Landesamt für Polizeiliche Dienste, das für die technische Ausstattung der Polizei im Land zuständig ist.

Alle 47 Kreispolizeibehörden können Anlagen zentral bestellen. „Aber“, so Reul, „der Bedarf muss gut begründet sein, die Anlagen werden nicht einfach leichtfertig verteilt.“ Der Datenschutz, so der Minister, sei jederzeit gewährleistet. „Dass Video nutzt“, fügte Reul hinzu, „ist nichts Neues. Es ist keine Zauberwaffe, aber da, wo wir es stationär eingesetzt haben, hat es geholfen.“

