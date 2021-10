Mann zerstört U-Bahnscheibe - Glasscherben in Kinderwagen

Mann zerstört U-Bahnscheibe - Glasscherben in Kinderwagen

Polizei Video: Eskalation in Dortmund – Baby von Scherben verletzt?

Dortmund. Ein Mann hat in Dortmund eine U-Bahnscheibe zertrümmert. Dadurch könnte ein Baby im Kinderwagen verletzt worden sein. Dieses Video zeigt die Tat.

Ein Video aus Dortmund sorgt aktuell für Empörung in den sozialen Netzwerken. Es zeigt, wie ein Mann eine Glasscheibe in einer U-Bahn zertrümmert. Glasscherben fallen daraufhin zu Boden – und auch in einen Kinderwagen, der nur wenige Zentimeter entfernt steht. Nun sucht die Polizei nach den Eltern des Babys und weiteren Zeugen.

Passiert ist das während einer Fahrt der U42 am Abend des 14. Oktober in Richtung Grevel. Dank dem Video, das auch der Polizei vorliegt, konnte der Täter schnell ermittelt werden. Es handle sich um einen 36-jährigen Dortmunder, der den Beamten schon aus mehreren anderen Verfahren bekannt sei, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund auf Nachfrage dieser Redaktion.

Polizei Dortmund sucht die Eltern des Babys im Kinderwagen

Dass einer der anderen Fahrgäste die Situation mit der Handykamera festhielt und so immerhin der Täter identifiziert werden konnte, sei für die Ermittler ein Glücksfall gewesen. Denn die Polizei konnte in der Bahn keine Personalien aufnehmen, da weder die 110 noch der Notruf der U-Bahn gewählt wurden. Dadurch fehlt etwa auch eine Aussage der Eltern des Babys im Kinderwagen. Diese sucht die Polizei noch eine Woche nach dem Vorfall, um herauszufinden, ob das Kleinkind durch die Glassplitter verletzt wurde.

Das spiele vor allem bei der späteren Strafe für den 36-Jährigen eine Rolle. „Solange wir nicht ausschließen können, dass das Baby verletzt worden ist, ermitteln wir nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch mit dem Verdacht auf gefährliche Körperverletzung“, so der Polizeisprecher.

Sollte das Kind verletzt sein, drohen dem Täter bis zu 10 Jahre Gefängnis

Wenn sich die Eltern also nicht bei der Polizei melden würden und es auch sonst keine Hinweise auf Verletzte gebe, müsse der Verdacht fallen gelassen werden. Dann würde der Täter „nur“ für die zerstörte Scheibe belangt werden. Für eine Sachbeschädigung sieht das Strafgesetzbuch entweder eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Sollte sich der Fall doch noch als gefährliche Körperverletzung herausstellen, könnte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 10 Jahren folgen.

Auch die Frage, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Gerüchte in den sozialen Medien legen nahe, dass es zu einem Streit gekommen sei, da der 36-Jährige im Video sichtbar keine Maske trug. Diese Theorie konnte die Polizei am Donnerstag weder bestätigen noch dementieren.

Augenzeuge berichtet von vorheriger Schlägerei in der U-Bahn

Worum es genau ging, kann auch Augenzeuge Dávid Csonka nicht eindeutig sagen. Er ist derjenige, der das Video von der Tat aufgenommen und veröffentlicht hatte. Gegenüber dieser Redaktion schilderte er jedoch, dass es vor den Aufnahmen schon zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem aggressiven Mann ohne Maske und einem weiteren Unbekannten gekommen sei. Die Streithähne hätten sich gegenseitig vor den Kopf beziehungsweise ins Gesicht geschlagen.

Diese Situation wollte Csonka für seine Freundin, mit der er zu der Zeit telefonierte, aufnehmen. Nachdem die Glasscheibe zu Bruch ging, sei ihm bewusst gewesen, dass es sich um eine schwere Tat gehandelt habe: „Ich wusste dann, dass diese Videoaufzeichnung ein wichtiger Hinweis zur Strafverfolgung sein würde. Deshalb habe ich mich entschieden, als Beweis das Gesicht des sitzenden Mannes aufzuzeichnen.“ Die Stimmung in der Bahn beschreibt er als nervös und aufgeregt. Das sei auch der Grund dafür gewesen, dass er, wie in dem Video klar zu hören, den Randalierer lautstark konfrontierte. Nun hofft er darauf, dass die Polizei mithilfe seiner Aufzeichnung die Eltern sowie weitere Zeugen finden kann, um gegen den Täter vorzugehen.

