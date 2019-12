Mönchengladbach. Rund 50 vermummte Personen haben eine Regionalbahn gestürmt und auf Fans von Alemania Aachen eingeschlagen. Danach flüchteten sie.

Vermummte stürmen Zug und prügeln auf Alemania-Fans ein

Eine Massenschlägerei hat es am Samstagabend in einer Regionalbahn am Bahnhof Wickrath gegeben.

Mehrere Anrufer alarmierten den Notruf gegen 21.30 Uhr und meldeten die Schlägerei in der Regionalbahn 33. 40 bis 50 schwarz gekleidete und vermummte Personen hatten den Zug am Bahnhof Wickrath gestürmt und auf 40 Anhänger von Alemania Aachen eingeschlagen. Nach kurzer Zeit verliessen die Täter den Zug wieder und flüchteten unerkannt mit mehreren Autos in unbekannte Richtung.

Mann ins Gleisbett gefallen

Bei der Schlägerei wurde ein Unbeteiligter durch einen Tritt leicht verletzt; eine Behandlung war nicht erforderlich. Ein Anhänger von Alemania Aachen wurde nach einem Sturz ins Gleisbett mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Ein Zugfenster wurde ausgeschlagen.

Die flüchtigen Straftäter sind mit mehreren Autos zum Bahnhof gekommen. Die Polizei vermutet, dass sie sich einige Zeit vor dem Vorfall im Nahbereich des Wickrather Bahnhofes aufgehalten haben müssen. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Hinweise auf die Täter und deren Pkw geben können, sich unter Tel. 02161-290 zu melden. (red)