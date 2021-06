Vermisstensuche: Von 12-Jähriger aus Herten fehlt jede Spur

Herten. Ein 12-jähriges Mädchen aus Herten wird vermisst. Die Polizei hat am Mittwoch eine Suchmeldung veröffentlicht. Dazu gehört auch ein Foto.

Sie war am Dienstagabend nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt - und seitdem ist sie verschwunden: Die Polizei im Kreis Recklinghausen hat am Mittwoch eine Vermisstensuche veröffentlicht. Gesucht wird Lisa K. Sie ist 12 Jahre alt, wirke laut Polizei jedoch älter.

Das Mädchen lebte in der Wohngruppe „Mauersegler“ in Herten und hatte die Gruppe zuletzt am Dienstag, 1. Juni, um 20.45 Uhr verlassen. Seitdem fehlt von dem Kind jede Spur.

Polizei hat bisher keine Spur von der vermissten Lisa K.

Die Polizei im Kreis Recklinghausen sucht nach der vermissten Lisa K. mit diesem Foto. Foto: Polizei Recklinghausen

Lisa K. ist afrikanischer Abstammung, schlank und 1,60 Meter groß, berichtet die Polizei. Sie war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer rosafarbenen Jacke und schwarzen Schuhen.

Wo Lisa sein könnte - ob bei Freunden oder Verwandten - , weiß die Polizei nicht. In einer Mitteilung heißt es am Mittwoch: „Anlaufanschriften sind nicht bekannt“.

Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361-111 entgegen. (Red.)

