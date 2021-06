Vermisstensuche: 12-Jährige aus Herten wieder aufgetaucht

Herten. Eine 12-Jährige aus Herten wurde vermisst. Die Polizei hatte öffentlich nach ihr gesucht. Inzwischen ist das Mädchen wieder aufgetaucht.

Eine 12-Jährige aus Herten ist wieder da. Sie war am 1. Juni nicht in ihre Hertener Wohngruppe zurückgekehrt - und galt seitdem als verschwunden. Wie die zuständige Polizei Recklinghausen am Freitag mitteilte, ist das Mädchen inzwischen wieder da. Sie habe sich "im Bereich des Polizeipräsidiums Essen aufgehalten". Weitere Angaben wurden zum Schutz des Mädchens nicht gemacht.

Die Polizei hatte im Rahmen der Suche auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht und ihren Vornamen genannt. Diese Informationen sind inzwischen aus dem Artikel entfernt worden.

