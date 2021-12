Vermisst! Polizei sucht in Duisburg und Krefeld nach Kind

Bonn/Duisburg/Krefeld. Mit einem Foto such die Polizei nach einem vermissten zehnjährigen Jungen aus Bonn. Das Kind könnte in Duisburger oder Krefeld sein.

Seit diesem Dienstag wird ein zehnjähriger Junge aus Bonn vermisst. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Junge könnte sich bei Angehörigen in Duisburg oder Krefeld aufhalten.

Der vermisste Junge heißt Angelo P. und lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bonn-Lengsdorf. Zuletzt sei er dort am Dienstag gegen 13.15 Uhr gesehen worden. Um 16.40 Uhr war er dann am Dienstag von der Einrichtung als vermisst gemeldet worden.

Vermisster Junge wird in Duisburg oder Krefeld vermutet

Die Polizei leitete eine Suchaktion ein, bei der auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Doch vor Ort habe man keine Spur des Jungen entdeckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Angelo P. aus Bonn ist seit Dienstag vermisst. Er könnte sich in Duisburg oder Krefeld aufhalten, sagt die Polizei Foto: Polizei

Weitere Ermittlungen ergaben, das der unter Vormundschaft stehende Junge im Umfeld von Familienangehörigen in Duisburg oder Krefeld vermutet wird. Er sei bei den betreffenden Familien bislang jedoch nicht angetroffen worden, berichtete die Polizei.

Angelo ist etwa 1.40 bis 1.50 Meter groß, schlank und hat dunkle Haut und schwarze, glatte Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einem Anorak, Jeans und blauen Winterschuhen. Laut Polizei hat er vermutlich einen schwarzen Tornister dabei.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen an die Polizei in Bonn, Telefonnummer 0228/15-0 oder unter dem allgemeinen Polizeinotruf 110.

(Red.)

