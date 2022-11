Einkaufen in NRW: Die verkaufsoffenen Sonntage im Advent

Seit 2018 gibt es in NRW ein geändertes Ladenöffnungsgesetz. Es ermöglicht mehr verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden.

Essen. Einkaufen und bummeln in der Adventszeit ist auch sonntags möglich. Hier finden Sie die Termine der nächsten verkaufsoffenen Sonntage in NRW.

Die Adventszeit ist da und damit auch das große Weihnachts-Shopping. Vor allem vor Weihnachten gibt es in vielen NRW-Städten verkaufsoffene Sonntage. Bei größeren Veranstaltungen dürfen die Geschäfte dann sonntags von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Es gibt aber keine Verpflichtung, nach der Ladenbesitzer auch am Sonntag öffnen müssen. Deshalb kann es durchaus sein, dass nicht alle Geschäfte in Ihrer Stadt oder in Ihrem jeweiligen Einkaufscenter bei einem Verkaufsoffenen Sonntag geöffnet haben. Der Überblick für NRW.

Verkaufsoffene Sonntage in NRW: So sind die gesetztlichen Regeln

Seit 2018 gibt es in NRW ein geändertes Ladenöffnungsgesetz, dass mehr verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens ermöglicht. Es soll den Kommunen mehr Rechtssicherheit bei der Genehmigung verkaufsoffener Sonntage bringen. Die maximale Zahl der Termine hatte die NRW-Landesregierung von vier auf acht je Geschäft verdoppelt.

Um das zu ermöglichen, darf jede Kommune nun 16 statt zuvor elf Sonn- oder Feiertage für den Verkauf freigeben. Das können stadtweite Freigaben sein, oft sind es aber örtliche Veranstaltungen. Gewerkschaften sehen die Verkaufsoffenen Sonntage aber weiterhin sehr kritisch, weshalb es in nicht wenigen Städten immer wieder Klagen gegen die Sonntagsöffnungen gegeben hat und gibt.

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 16. November 2022

Verkaufsoffene Sonntage im Ruhrgebiet

Bochum

11. Dezember 2022: Bochumer Weihnachtsmarkt (Bochum-Innenstadt)

Bottrop

11. Dezember 2022: Nikolausmarkt am Kulturzentrum und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Dortmund

4. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt und Advent - verkaufsoffen in der Innenstadt

Duisburg

4. Dezember 2022: Marxloher Winterzauber - verkaufsoffen in Duisburg-Marxloh

11. Dezember 2022: Duisburger Weihnachtsmarkt - verkaufsoffen in der Duisburger Innenstadt

Essen

27. November 2022: Altenessener Weihnachtsmarkt und Werdener Weihnachtsmarkt

11. Dezember 2022: Internationaler Weihnachtmarkt (verkaufsoffen in der Innenstadt), Wintermarkt in Rüttenscheid und Steeler Weihnachstmarkt

Gelsenkirchen

27. November 2022: Horster Aventsmarkt

4. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Buer

Hattingen

11. Dezember 2022: Nostalgischer Weihnachtsmarkt

Herne

kein verkaufsoffener Sonntag in der Adventszeit geplant

Kreis Mettmann

27. November 2022: Weihnachtsmarkt in Hilden, Weihnachtsdorf/Deutsch-Niederländischer Stoffmarkt in Langenfeld und Adventszauber Ratingen

11. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt in Velbert, Sternenzauber-Weihnachtsmarkt in Monheim

Mülheim an der Ruhr

In Mülheim an der Ruhr sind wegen der Corona-Situation weiterhin keine verkaufsoffenen Sonntage geplant.

Oberhausen

4. Dezember 2022: Nikolausmarkt in Schmachtendorf - verkaufsoffen in Oberhausen-Schmachtendorf

11. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt im Centro - verkaufsoffen im Einkaufszentrum Centro

Kreis Recklinghausen

4. Dezember 2022: Nikolausmarkt in Haltern,

11. Dezember 2022: Weihnachtamarkt in Recklinghausen

18. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt im Marler Stern

Kreis Unna

27. November 2022: Weihnachtsmarkt in Unna

11. Dezember 2022: Werner Weihnachtsmarkt

Witten

18. Dezember 2022: Wittener Weihnachtsmarkt.

Wuppertal

kein verkaufsoffener Sonntag in der Adventszeit geplant

Verkaufsoffene Sonntage in Ost- und Südwestfalen

Hagen

18. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt - verkaufsoffen in der Innenstadt

Hochsauerlandkreis (HSK)

4, Dezember 2022: Weihnachtsmarkt in Schmallenberg

11. Dezember 2022: Neheimer Eisvergnügen

Märkischer Kreis

4. Dezember 2022: Mendener Winter

Kreis Olpe

4. Dezember 2022: Historischer Weihnachtsmarkt in Olpe

11. Dezember 2022: Attendorner Weihnachtsmarkt

Paderborn

27. November 2022: Verkaufsoffener Sonntag zum 1. Advent

Kreis Soest

4. Dezember 2022: Soest

Wetter und Herdecke

27. November Weihnachtszauber - verkaufsoffen in Herdecke.

Verkaufsoffene Sonntage am Niederrhein und im Rheinland

Bonn

11. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt

Dinslaken, Voerde und Hünxe

11. Dezember 2022: Advent an der Burg - verkaufsoffen in Dinslaken

Düsseldorf

27. November 2022: Weihnachtsmärkte (Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt)

4. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt - verkaufsoffen in Pempelfort, Kaiserswerth, Oberkassel und Benrath

Emmerich, Rees und Isselburg

4. Dezember 2022: Lichtermarkt - verkaufsoffen in der Emmericher Innenstadt

Kleve und Umgebung

27.November 2022: Weihnachtsmarkt in Kleve und Nikolausmarkt in Kalkar

11.Dezember 2022: Weihnachtsmarkt in Goch

Köln

4. Dezember 2022: Weihnachten in Köln (Innenstadt) und Porzer Adventsmarkt (Porz-Mitte)

Krefeld

11. Dezember 2022 verkaufsoffen in der Krefelder Innenstadt

Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheurdt und Issum

keine verkaufsoffenen Sonntage in der Adventszeit geplant

Rheinberg, Xanten und Umgebung

4. Dezember 2022: Weihnachtsmarkt in Xanten

Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck

27. November 2022: Adventsmarkt - verkaufsoffen in Wesel

