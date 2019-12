Essen. Wann finden die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in der Vorweihnachtszeit statt? Eine Übersicht über die kommenden Termine in NRW.

Verkaufsoffener Sonntag: Hier können Sie im Advent einkaufen

Sie brauchen noch Weihnachtsgeschenke? Dann warten Sie nicht mehr allzu lange. Wer es innerhalb der Woche nicht schafft, die Geschenkeliste abzuarbeiten und auch nicht online bestellen möchte, kann an den vier Wochenenden vor Weihnachten in vielen Orten auch sonntags einkaufen. In vielen Städten in NRW gibt es an den vier Adventswochenenden verkaufsoffene Sonntage. Verbinden lässt sich das Sonntags-Shopping auch hervorragend mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.

In der Regel haben die Geschäfte am Verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt aber keine Verpflichtung, nach der Ladenbesitzer auch am Sonntag öffnen müssen. Deshalb kann es durchaus sein, dass nicht alle Geschäfte in ihrer Stadt oder in ihrem jeweiligen Einkaufscenter bei einem Verkaufsoffenen Sonntag geöffnet haben.

Abweichend sind die Öffnungszeiten in Winterberg, wo die Geschäfte von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet sind.

Die Übersicht der verkaufsoffenen Sonntage an den letzten beiden Adventswochenenden und nach Weihnachten:

Verkaufsoffener Sonntag am 15. Dezember: Dinslaken, Essen, Centro und mehr

Attendorn

Bocholt

Dinslaken

Drolshagen

Essen-Innenstadt

Essen-Rüttenscheid

Fröndenberg

Goch

Hattingen

Krefeld Innenstadt

Menden-Lendringsen

Neheim

Oberhausen Centro

Recklinghausen Altstadt

Schwelm

Warstein

Winterberg

Verkaufsoffener Sonntag am 22. Dezember: Herten, Witten und mehr

Herten

Winterberg

Witten

Auch nach den Weihnachts-Feiertagen gibt es in einigen Städten verkaufsoffenene Sonntage. So öffnen am 29. Dezember etwa die Geschäfte in der Duisburger Innenstadt und in Winterberg.

