Einkaufen am Sonntag Verkaufsoffener Sonntag: Corona führt zu Absagen in NRW

Essen. Wann gibt es in NRW die nächsten verkaufsoffenen Sonntage? Die Antwort ist in Corona-Zeiten ungewiss. Einige Termine wurden abgesagt, nicht alle.

Corona macht alles anders: Verkaufsoffene Sonntage sind in NRW beliebt - bei Kunden, nicht bei der Gewerkschaft Verdi. Der Handelsverband HDE widerum würde sich in diesem Jahr noch möglichst viele verkaufsoffenen Sonntage wünschen - "sobald Corona es zulässt", heißt es beim Verband.

Seit 2018 gibt es in NRW ein geändertes Ladenöffnungsgesetz, dass mehr verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens ermöglicht. Es soll den Kommunen mehr Rechtssicherheit bei der Genehmigung verkaufsoffener Sonntage bringen. Die maximale Zahl der Termine hat die schwarz-gelbe Landesregierung von vier auf acht je Geschäft verdoppelt.

Um das zu ermöglichen, darf jede Kommune nun 16 statt zuvor elf Sonn- oder Feiertage für den Verkauf freigeben. Das können stadtweite Freigaben sein, oft sind es aber örtliche Veranstaltungen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) strich den komplizierten Anlassbezug und verlangt jetzt nur noch „Sachgründe“, die offene Läden am Sonntag rechtfertigen. Nun soll das „öffentliche Interesse“ wie die Belebung einer Innenstadt als Begründung ausreichen.

Verkaufsoffener Sonntag: Das sind die Öffnungszeiten

In der Regel haben die Geschäfte am Verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt aber keine Verpflichtung, nach der Ladenbesitzer auch am Sonntag öffnen müssen. Deshalb kann es durchaus sein, dass nicht alle Geschäfte in ihrer Stadt oder in ihrem jeweiligen Einkaufscenter bei einem Verkaufsoffenen Sonntag geöffnet haben.

Über die Termine der verkaufsoffenen Sonntage müssen die Räte der Städte und Gemeinden entscheiden. Diese Übersicht ergänzen wir, wenn die politischen Gremien der jeweiligen Städte die verkaufsoffenen Sonntage genehmigt haben.

Doch derzeit - Stand April - sind alle Termine mindestens bis zum 3. Mai hinfällig. Solange gilt die Coronaschutzverordnung in NRW vorerst. Manche Kommunen haben verkaufsoffene Sonntage vor Ort jedoch bereits bis Ende August abgesagt - denn bis 31. August sind Großveranstaltungen bundesweit tabu. Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus aufzuhalten. Großveranstaltungen wie Messen oder Feste sind jedoch eine Voraussetzung, um einen verkaufsoffenen Sonntag genehmigt zu bekommen.

Verkaufsoffene Sonntage im Ruhrgebiet

Bottrop

26. April: Pferdemarkt (abgesagt)

7. Juni: Stadtfest (Stand April ist die Absage noch offen)

16. August: Kirchhellener Dorffest (Stand April ist die Absage noch offen)

27. September: Michaelismarkt

29. November: Kirchhellener Wintertreff

Gelsenkirchen

7. Juni: GEspaña (Laut Stadt ist die Absage wahrscheinlich, auch der weiteren geplanten Termine mindestens bis Ende August)

14. Juni: Buer Live

14. Juni: Mittelalterfest Gaudium GE-Horst

30. August: City-Fest Buer

27. September: Horster Herbst

4. Oktober: Bauernmarkt

8. November: 1000 Lichter in der City

29. November: Horster Adventsmarkt

6. Dezember: Weihnachtsmarkt

Velbert

29. März: „Velbert blüht auf“ (wurde abgesagt, wegen Corona)

Verkaufsoffene Sonntage in Südwestfalen

Arnsberg

24. Mai: Arnsberger Woche (Absage wahrscheinlich)

28. Juni: Neheim Live (Absage wahrscheinlich)Ol

13. September: Hüstener Kirmes

27. September: Arnsberger Herbstsonntag

11. Oktober: Fresekenmarkt Neheim

18. Oktober: Hüstener Herbst

1. oder 2. Advent (steht noch nicht fest): Arnsberger Weihnachtsmarkt

13. Dezember: X-mas Days Neheim

Brilon

7. Juni: Internationale Hansetage (Abgesagt!)

6. September: Altstadtfest

27. September: Kirmes

6. Dezember: Weihnachtsmarkt

Hagen

10. Mai: Frühlingsfest „Hagen blüht auf“ (Absage wahrscheinlich)

13. oder 20. Dezember: „Hagener Weihnachtsmarkt“ Beide Termine müssen noch von der Stadt genehmigt werden

Marsberg

10. Mai: Diemelradweg-Tag (Abgesagt!)

18. Oktober: Historischer Umzug am Allerheiligenmarkt

29. November: Weihnachtsmarkt

Medebach

28. Juni: Straßenmalerfest (Absage wahrscheinlich)

27. September: Motto steht noch nicht fest

6. Dezember: Weihnachtsmarkt

Menden

28. Juni: Street-Food-Festival (Absage wahrscheinlich)

Meschede

3. Mai: Maisonntag (Abgesagt!)

13. September: Stadtfest

Olsberg

17. Mai: Kneipp-Fest zur Eröffnung des Kneipp-Erlebnis-Parks (Das Fest soll auf einen anderen Termin verschoben werden)

4. Oktober: Herbstfest

20. Dezember: Weihnachtsmarkt

Siegen

30. August: Siegener Stadtfest (Absage wahrscheinlich)

11. Oktober: Geisweider Bürgerfest

Sundern

6. September: Stadtfest mit dem Fest der Vereine

13. Dezember: Weihnachtstreff (vorbehaltlich)

Verkaufsoffene Sonntage am Niederrhein

Dinslaken

17. Mai (Die Stadt teilt auf Anfrage mit: "Aus unserer Sicht kommen verkaufsoffene Sonntage im Moment nicht in Frage.")

17. Mai (Die Stadt teilt auf Anfrage mit: "Aus unserer Sicht kommen verkaufsoffene Sonntage im Moment nicht in Frage.") 30. August

13. Dezember

Emmerich

10. Mai: Feuerwehr-Sternfahrt (Abgesagt)

20. September: StreetFood meets Stadtfest“

Hamminkeln

30. August 2020: Bennen on Butten (Abgesagt)

27. September 2020: Kirmes

Brünen/Marienthal

4. Oktober: Kirmes

21. Juni: Marienthaler Mitsommermarkt (Absage wahrscheinlich)

8. November: Marienthaler Martinsmarkt

Dingden

3. Mai: Dingdener Frühlingstreff (Abgesagt!)

15. November: Dingdener Kerzensonntag

Isselburg

14. Juni (Absage wahrscheinlich)

30. November

Rees

26. April: Gewerbemesse - Verkaufsoffener Sonntag nur im Gewerbegebiet (Abgesagt!)

24. Mai: Stadtfest (Innenstadt) (Absage wahrscheinlich)

11. Oktober: Rheinfest (Innenstadt)

Die Termine im Mai und Oktober müssen noch von der Stadt genehmigt werden

Wesel

7. Juni 2020: Wesel erleben (Absage möglich)

25. Oktober 2020: Historisches Hansefest

6. Dezember 2020: Nikolaus-Markt

