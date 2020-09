Die Gewerkschaft Verdi will den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und ruft deshalb im öffentlichen Nahverkehr in NRW zu Warnstreiks auf.

Bus und Bahn Streik in NRW: Verdi will Dienstag Bus und Bahn lahmlegen

Düsseldorf. Millionen Pendler müssen sich am Dienstag auf Behinderungen bei Bussen und Bahnen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks auf.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für den kommenden Dienstag (29.9.) zu flächendeckenden und ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr Nordrhein-Westfalens auf. Man wolle so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, weil diese sich gegen die Aufnahme von Tarifverhandlungen ausgesprochen hätten, hieß es am Freitag in Düsseldorf.

In NRW gehe es um die Arbeitsbedingungen von 30.000 Beschäftigten. Nicht am Warnstreik teilnehmen würden Beschäftigte der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, der Bahnen der Stadt Monheim und der Stadtwerke Gütersloh. Vereinzelt würden auch Beschäftigte des privaten Omnibusgewerbes in NRW die Arbeit niederlegen, kündigte Verdi an. (dpa)