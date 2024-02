Verbotene Sterbehilfe: Arzt aus Datteln muss ins Gefängnis

Essen Deutschlands bekanntester Sterbearzt (81) ist wegen Totschlags verurteilt worden. Er hatte auf Freispruch gehofft. Darum kam es anders.

Kurz vor der Urteilsverkündung wurde es noch einmal emotional. Dr. Johann Spittler, Deutschlands bekanntester Sterbearzt, drehte sich zu den Zuschauern um, blickte zu seiner Frau und bat sie, zu ihm zu halten. Eine Liebeserklärung. Was dann folgte, war der wohl düsterste Moment im Leben des 81-jährigen Mannes aus Datteln. Spittler wurde vom Essener Schwurgericht am Donnerstag wegen Totschlags zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwältin hatte sogar sieben Jahre gefordert.

Nicht „freiverantwortlich“ entschieden

Es war Ende August 2020, als der Neurologe und Psychiater einem 42-jährigen Mann aus Dorsten Sterbehilfe geleistet hat. Er legte eine Infusion, schloss eine tödliche Natriumlösung an. Das Ventil hatte der Dorstener selbst geöffnet.

Aber konnte der 42-Jährige die Tragweite seiner Entscheidung wirklich erkennen? Hat er wirklich „freiverantwortlich“ entschieden, wie es juristisch heißt? Die Richter am Essener Schwurgericht haben das am Donnerstag verneint.

Der Dorstener litt seit vielen Jahren unter paranoider Schizophrenie. Wann die Krankheit genau ausgebrochen war, ist unklar. Es gab Anzeichen: Probleme im Job. Geringere Belastbarkeit. Bruch der Beziehung. „Ich habe das am Anfang als Liebeskummer gedeutet“, hatte die Mutter im Prozess erklärt. Eine Fehleinschätzung.

Hilferufe und Angst

Es gab Lichtblicke, aber keine dauerhafte Besserung. Die Mutter sprach von verzweifelten Hilferufen, Angst und absoluter Hoffnungslosigkeit. „Der Wunsch zu sterben, hat ihn nie wieder losgelassen.“

Besonders dramatisch wurde es, als der 42-Jährige eine Kortison-Eigenbehandlung begann. Davon hatte er in einem Buch gelesen. Die Folge war ein Augenleiden, das fast zur Erblindung führte.

Aus Mitleid geholfen

Spittler wusste davon, forderte aber die ärztlichen Unterlagen nicht an. Hätte er dem Dorstener Hoffnung machen können? Tatsächlich hatte sich das Sehvermögen nach zwei Operationen zuletzt wieder deutlich verbessert.

Die Richter sind überzeugt, dass der Angeklagte auch die psychische Erkrankung erkannt hat. Dass er gesehen hat, dass der Dorstener nicht freiverantwortlich über den Suizid entscheiden konnte. Trotzdem habe er die ärztlich begleitete Sterbehilfe durchgeführt. „Sein primäres Ziel war es, einer schwer kranken und leidenden Person den Wunsch zu sterben zu erfüllen – aus Mitleid“, so Richter Simon Assenmacher bei der Urteilsbegründung.

Strafbarkeit für möglich gehalten

Spittler habe die Strafbarkeit seines Handelns selbst für möglich gehalten und die Grenzen sehenden Auges überschritten. „Er hat bewusst entschieden, es darauf ankommen zu lassen, um die aus seiner Sicht ethisch notwendige Hilfe zu leisten“, so Assenmacher. Dafür habe er sogar sein eigenes Gutachten mit „unklaren“ Formulierungen versehen. Geleitet von dem Wunsch, die Ungleichbehandlung psychisch kranker Menschen zu vermeiden.

Der Dorstener hatte mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen – durch Stiche in den Arm, in den Hals und durch eine Überdosis Tabletten. Alle schlugen fehl. „Er war zu der Erkenntnis gelangt, dass er nie wieder glücklich und richtig gesund werden wird“, sagte Verteidiger Lars Brögeler in seinem Plädoyer. Klinikaufenthalte und Medikamente hätten immer nur eine kurzfristige Besserung gebracht. „Der Sterbewunsch war immer da.“

Wahnvorstellungen und Verfolgungsangst

Davon gehen auch die Richter aus. „Wir haben keinen Zweifel, dass der Patient erheblich gelitten hat und es sein dringender Wunsch war, sein Leben zu beenden.“ Richtig sei allerdings auch, dass er zum Zeitpunkt seines Todes – und in den Wochen zuvor – schwer krank war.

Im Urteil war von Wahnvorstellungen und Verfolgungsangst die Rede. Dass sei sogar soweit gegangen, dass der 42-Jährige keinen Namen an seiner Grabstätte wollte. Er hatte Angst, dass der Ort sonst verwüstet werde.

Selbst aus der Psychiatrie entlassen

„Die Einsichtsfähigkeit war derart gestört, dass er zu einer realtitätsbezogenen Abwägung nicht mehr in der Lage war“, so Richter Assenmacher. Zuletzt hatte sich der Dorstener im Mai – also rund drei Monate vor seinem assistierten Suizid – gegen ärztlichen Rat aus der Psychiatrie entlassen. „Das zeigt das Bild eines schwerstkranken Mannes.“

Im Prozess stand der Einzelfall im Mittelpunkt. „Es ging nicht darum, Suizid und Sterbehilfe moralisch zu bewerten“, hieß es im Urteil. Die vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben Grenze eines assistierten Suizids sei jedoch erreicht, wenn die Freiverantwortlichkeit nicht gegeben ist.

„Mama, ich kann nicht mehr“

Die Mutter des Dorsteners hatte den Todeswunsch am Ende akzeptiert: „Mein Sohn sagte immer: Mama, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte dieses Leben nicht mehr aus.“

Spittler selbst hatte einen Freispruch gefordert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

