Sonntagszeitung Verblasstes Grün, wiederentdeckte Hits und Bullerbü per Rad

Essen. Die Grünen verprellen ihre Stammwähler. Eurodance ist unvergessen. In Schweden wird geradelt. Dies sind die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Nicht mehr grün mit sich selbst: Wir das Heizungsgesetz für die Grünen das was Hartz-IV für die SPD war? Die einstige Öko-Partei ist dabei, ihre Kernwählerschaft zu verprellen. Lesen Sie die große Analyse von Stefan Schulte.

„Minuten später wäre ich gestorben“: Am 3. Juni 1998 entgleiste der ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ im niedersächsischen Eschede. 101 Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben,105 wurden verletzt. Udo Bauch überlebte das Unglück – und leidet bis heute.

Der Wassermann: Rolf Stahlhofen wurde als einer der „Söhne Mannheims“ bekannt. Heute setzt sich der Musiker mit einer eigenen Stiftung für eine faire Wasserverteilung und für Nachhaltigkeit ein. Sophie Sommer hat mit Stahlhofen gesprochen.

Hackerangriffe kosten die deutsche Wirtschaft Milliarden: Die Zahl der Cyberangriffe steigt. Besonders betroffen sind die Gesundheits- und Pharmabranche. Der Schaden ist immens. Lesen Sie den Report von Björn Hartmann.

„Ich musste mich durchkämpfen“: Als eine der „Desperate Housewives“ wurde Eva Longoria zur Fernseh-Ikone. Seither hat die 48-Jährige ihre Karriere weiter ausgebaut – nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin und Regisseurin von Fernsehserien. „Flamin‘ Hot“ (ab 9. Juni bei Disney+) ist nun ihr Regiedebüt mit einem Spielfilm.

30 Jahre Eurodance: „Mr. Vain“, „Sing Hallelujah!“, „What Is Love“: Vor 30 Jahren war Eurodance angesagt. 1993 schwappte die Welle besonders heftig über Deutschland. Gregor Tholl erinnert an die Hits von damals.

„Ich liege nicht an Stränden rum“: Ian Anderson ist als Frontmann der Band Jethro Tull eine Musiker-Legende. Auch das neue Album der Band, „RökFlöte“, stammt komplett aus der Feder des 75-jährigen Sängers und Flötisten. Ein Gespräch über Kreativität, schlechte Restaurants und zu kurze Lebenszeit.

Bullerbü auf dem Vänerleden: Schweden hat einen neuen Superradweg: den 640 Kilometer langen Vänerleden rings um den riesigen, gleichnamigen See. Lesen Sie die große Reportage auf der Reise-Seite.

Hollywood-Glamour aus Rüsselsheim: Mit chromglitzernder Pontonkarosserie im US-Style avancierte der Olympia Rekord von Opel vor 70 Jahren zum begehrtesten Auto für Aufsteiger in die Mittelklasse. Auf der Auto-Seite blicken wir zurück.

Geschickt die Wohnung wechseln: Eine anderes Apartment zu beziehen, ist bei der aktuellen Marktlage nicht einfach. Tauschmodelle können da hilfreich sein, wie Sie auf unserer Wohnen-Seite nachlesen können.

Präkrastination: Wenn Aufschieben nicht auszuhalten ist. Wer prokrastiniert, erledigt vieles auf den letzten Drücker. Will man hingegen alles möglichst fix abarbeiten, klingt das erstmal positiv. Nur: Ist es das immer?

Ups, ein Schwitzfleck! Hyperhidrose: Wenn unkontrolliertes starkes Schwitzen im Alltag stört. Was Sie dagegen tun können, steht auf unserer Gesundheitsseite.

Dazu aktuelle Berichte und Hintergründe aus der Welt des Sports. Nach dem dramatischen Finale der Fußball-Bundesliga steht nun das Pokalfinale in Berlin zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt an. Wer hat die Nase vorn? Außerdem geht es in den Relegationsspielen um Auf- oder Abstieg.

