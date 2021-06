Unwetter in NRW: Straßen überflutet, viele Feuerwehreinsätze

Ruhrgebiet. Eine Wetterfront mit wolkenbruchartigem Regen und Gewittern ist in der Nacht zu Freitag über NRW gezogen. Örtlich gab es schwere Unwetter.

Überwiegend warme Temperaturen, aber auch ungemütlicheres Wetter prägen bis zum Wochenende das Wetter in Deutschland. Am Fronleichnamstag war eine Wetterfront mit wolkenbruchartigem Regen und Gewittern quer über NRW gezogen. Sie führte in mehreren Regionen zu erheblichen Einsätzen für die Feuerwehr.

Unwetter: Straße in Bottrop auf 200 Metern überflutet

In Bottrop meldete die Feuerwehr am Freitagmorgen einen "ereignisreichen Tag". Kurz nach 22 Uhr zog ein Starkregen über Bottrop hinweg. "In kürzester Zeit liefen etwa 60 Notrufe in der Leitstelle ein", teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Vor allem wegen unter Wasser stehender Keller und überfluteten Straßenabschnitten zählte die Feuerwehr etwa 30 Einsätze. Schwerpunkte waren in den Stadtteilen Stadtmitte, Batenbrock, Boy und Welheim. "Auf der Brakerstraße hatte sich das Regenwasser auf etwa 200 Metern Länge teilweise einen Meter hoch gestaut", teilte die Feuerwehr Bottrop mit. Bis 4 Uhr früh hatten die Retter, viele auch von freiwilligen Feuerwehren, mit den Unwetter-Schäden zu kämpfen, berichtete die Feuerwehr. Auch eine brennende Tanne musste gelöscht werden, die von einem Blitz getroffen worden war.

"Vollalarm" für die Feuerwehr in Mülheim

Die Feuerwehr Mülheim/Ruhr zählte wegen der Unwetter innerhalb von drei Stunden 72 Einsätze in der Nacht. Ab 23.20 Uhr häuften sich plötzlich die Notrufe. Vor allem in der Innenstadt und in den Stadtteilen Saarn und Speldorf liefen Keller, Tiefgaragen und Unterführungen von Straßen mit Wasser voll, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Die löste "Vollalarm" aus - 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz, unterstützt auch vom Technischen Hilfswerk.

Feuerwehr Essen zählte 180 Einsätze in der Nacht

In Essen zählte die Feuerwehr etwa 180 Einsätze wegen Unwetters, hieß es in der Leitstelle auf Anfrage am Freitagmorgen. Vor allem überflutete Keller und einige unter Wasser stehende Unterführungen von Straßen brachten der Feuerwehr Arbeit. "Einsätze konzentrierten sich auf den Essener Norden", sagte eine Mitarbeiterin der Leitstelle. Besonders im Bereich der Levinstraße im Stadtteil Dellwig hätten sich Einsätze in der Nacht gehäuft. Gegen 5.30 Uhr sei der bisher letzte Unwetter-Einsatz von der Feuerwehr als beendet gemeldet worden. "Es kann aber sein, dass noch neue Einsätze kommen", hieß es in der Leitstelle: "Manche Menschen merken vielleicht erst am Morgen, dass in ihrem Keller das Wasser steht".

Blitz setzt in Kamen Tanne in Brand

Auch in Kamen gab es ein Unwetter. Ein Blitz setzte gegen 0.30 Uhr den Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Mehrere angrenzende Reihenhäuser wurden evakuiert, teilte die Feuerwehr mit. Es gab zudem mehrere Einsätze wegen Starkregens, berichtete die Feuerwehr.

Auch in Ostwestfalen-Lippe hatten die durchziehenden Gewitter einige Schäden hinterlassen: Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll. In Bielefeld mussten die Badegäste eines bereits geöffneten Freibades das Bad wegen des Gewitters verlassen.

Am Sonntag sollte sich die Situation etwas beruhigen

Auch am Wochenende bleibt das Unwetterrisiko hoch, so der ein DWD-Meteorologe. Auch am Samstag soll es der Vorhersage zufolge Schauer und Gewitter geben. Auch Sturmböen und Hagel seien möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 26 Grad.

Möglicherweise beruhigt sich die Situation am Sonntag etwas und Gewitter treten nur noch im Osten des Landes auf. Die Höchstwerte erreichen voraussichtlich 19 bis 23 Grad. (Red./mit dpa)

