Unna: Streit unter Berufsschülern eskaliert - vier Verletzte

In Unna eskalierte ein Streit unter Berufsschülern. Rund 20 bis 25 Personen seien an der Schlägerei beteiligt gewesen. (Symbolbild)

Unna. Auf dem Hof einer Berufsschule in Unna wurden bei einer Schlägerei vier Schüler zum Teil schwer verletzt. Auch ein Messer sei eingesetzt worden.

Bei einer Schlägerei auf dem Hof einer Berufsschule in Unna sind vier Beteiligte verletzt worden. Eine schon seit Längerem bestehende Streitigkeit unter zwei Personengruppen sei auf dem Schulhof eskaliert, berichtete die Polizei am Mittwoch. Rund 20 bis 25 Berufsschüler seien an der Schlägerei am Dienstag, den 19. September, beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher.

Schlägerei in Unna: Schüler wurde vorläufig festgenommen

Vier von ihnen im Alter von 17 bis 19 Jahren seien teilweise schwer verletzt und von Rettungskräften versorgt worden. Es sei auch ein zugeklapptes Messer zum Einsatz gekommen, ein Opfer sei damit auf den Kopf geschlagen worden. Ein 21 Jahre alter Schüler wurde vorläufig festgenommen. Weitere Hintergründe des Vorfalls müssen dem Sprecher zufolge noch ermittelt werden. (dpa)

